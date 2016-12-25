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خلال اجتماع مجلس الوزراء
ما هو القرار الهام الذي سيعلنه بوتفليقة الأربعاء؟
أكدت تسريبات إعلامية، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن أمر مهم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاء.
ونقل موقع "ألجيري 1"، عن مصادر حكومية، تأكيدها أن "أن رئيس الجمهورية سيقدم تصريحا هاما خلال اجتماع مجلس الوزراء".
ولم تقدم هذه الصحيفة الإلكترونية، التي دأبت على نشر أخبار تخص نشاط الحكومة ورئاسة الجمهورية سابقا، تفاصيل أكثر حول طبيعة هذا التصريح أو القرار وفي أي ميدان.
ويرتقب أن يترأس بوتفليقة، الأربعاء، آخر اجتماع مجلس وزراء خلال السنة الجارية، ويقوم خلاله بتوقيع قانون المالية لعام 2017.
كما أشارت معلومات متداولة، أن رئيس الجمهورية دعا الطاقم الحكومي، إلى مأدبة غذاء قبل الاجتماع وهي مبادرة غير مسبوقة.
SoloDZ2016/12/27 على 20:131
اتوقع ان يعلن عدم ترشحه لعهدة خامسة ويزكي احدى الشخصيات التي يحبذها ان تترشح للرئاسيات "مكانه" ويتعلق الامر بمدير ديوانه احمد اويحي رئيس حزب الارندي نسخة او وليد حزب الافلان هذا الاخير امينه العام لا يملك صفات رئيس الجمهورية وبقائه على راس الافلان الى غاية 2020 يعني ان لا "افلاني" آخر سيترشح لرئاسيات 2019 هذا اقصى حد اتوقعه في اعلان الرئيس في المجلس الوزاري اما ادنى حد اتوقعه فهو تعليق سياسة التقشف مع تحسن اسعار النفط واستمرارها في ذلك وبالتالي اشياء سلبية كثيرة سوف لن تطبق في قانون المالية 2017
echanfara - dza2016/12/27 على 20:252
بالاك يكون تغيير حكومي
الشلفي2016/12/27 على 20:313
القرار هو اكيد تغيير الطاقم الحكومي واضحة وضوح الشمس .انشري يا شروق
امازيغي مسلم2016/12/27 على 20:364
سيعلن بانتخبات مسبقة او يعلن عن نائب رئيس
2016/12/27 على 20:365
أكيد قرار لا يختلف عن القرارات السابقة وآخرها التقاعد المسبق
الشلفي2016/12/27 على 20:406
اكيد تغيير الطاقم الحكومي .
2016/12/27 على 21:017
نتمنى تنحية على حداد وايحي وتعين شكيب خليل رئيس حكومة وتغير فى سوناطراك
- كوكب الجهل2016/12/27 على 21:048
لا يوجد قرار مهم و لاهم يحزنون وزراء بوتفليقة كلهم اثبتوا فشلهم في جميع القطاعات بل وضعوا قوانين اصبحت مصدر المشاكل و الاحتجاجات و الفساد و الانسداد.....الخ حتى اصبحنا نعتقد ان الجزائر انجبت اغبياء و انعدم فيها الكفاءات
2016/12/27 على 21:059
حسب ما نفهم سيقيل احمد اويحي وعلى حداد وتعين يوسف يوسفى رئيس حكومة
2016/12/27 على 21:2110
ما هو القرار الهام الذي سيعلنه بوتفليقة الأربعاء؟
عليلو - France2016/12/27 على 21:2811
كنا ننتظر منكم الاجابة ،لكن يظهر انكم تريدون اغراقنا باوساخ تعليقات المخازنية