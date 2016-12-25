خلال اجتماع مجلس الوزراء ما هو القرار الهام الذي سيعلنه بوتفليقة الأربعاء؟

أكدت تسريبات إعلامية، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن أمر مهم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاء.

ونقل موقع "ألجيري 1"، عن مصادر حكومية، تأكيدها أن "أن رئيس الجمهورية سيقدم تصريحا هاما خلال اجتماع مجلس الوزراء".

ولم تقدم هذه الصحيفة الإلكترونية، التي دأبت على نشر أخبار تخص نشاط الحكومة ورئاسة الجمهورية سابقا، تفاصيل أكثر حول طبيعة هذا التصريح أو القرار وفي أي ميدان.

ويرتقب أن يترأس بوتفليقة، الأربعاء، آخر اجتماع مجلس وزراء خلال السنة الجارية، ويقوم خلاله بتوقيع قانون المالية لعام 2017.

كما أشارت معلومات متداولة، أن رئيس الجمهورية دعا الطاقم الحكومي، إلى مأدبة غذاء قبل الاجتماع وهي مبادرة غير مسبوقة.