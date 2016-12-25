خرج المئات من عمال الصحة لمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الثلاثاء، عن صمتهم في وقفة احتجاجية بالقرب من مدرسة شبه الطبي منهم الممرضون، كافة الأسلاك المشتركة من أعوان الأمن والنظافة وحتى الأطباء وعمال شبه الطبي، تنديدا بالتأخر الحاصل في صب أجورهم، متهمين المراقب المالي بإحداث هذه البلبلة التي تتكرر كل مرة، غير أنها زادت عن حدها هذا الشهر لأكثر من 15 يوما، وهي المدة التي اعتبرها هؤلاء طويلة نظير غلاء المعيشة وتزايد تكاليفها اليومية.
وهدد المحتجون الذين يفوق عددهم 4 آلاف عامل بشل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، انطلاقا من هذا الأربعاء بعدما قدموا الحد الأدنى من الخدمات أمس، خلال وقفتهم الاحتجاجية، في حال استمرار الوضعية، متهمين وفي الوقت نفسه المراقبة المالية التي وصفوها بـ"الآمر الناهي" بتحديد تاريخ صب الأجور ومنحة العدوى التي تُعدلها في مناطق ومراكز من دون أخرى.
وقال أحد أعوان النظافة والأمن في تصريح لـ"الشروق"، نحن أضعف حلقة وأصحاب الدخل الضعيف.. كيف يمكن للمسؤولين التغاضي عن قضيتنا وظلمنا بمثل هذه الإجراءات المجحفة؟.. امرأة أخرى قارب سنها التقاعد تروي مشكلتها وهي تذرف الدموع "لم أتقاض أجرتي لشهرين ولولا زملائي لأصبحت في تعداد المتسولين لخطأ إداري خارج عن إرادتي".
مسؤولة أخرى بالمستشفى رفضت الكشف عن هويتها واسمها واكتفت بوصف نفسها مسؤولة، تؤكد أن الإشكال بدأ يطفو إلى السطح منذ قدوم المراقبة المالية الحالية التي تتلاعب ـ حسبها ـ بأعصابهم وتؤجل ضخ رواتبهم في كل مرة غير أن هذا الشهر يبدو أنها بالغت عن سابقيه ما استدعى خروج المعنيين عن صمتهم من أجل وقف العراقيل التي يتم التحجج بها في كل مرة تجر بموجبها العمال على الاستدانة حتى يتمكنوا من إتمام الأيام المتبقية من الشهر.
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4 آلاف عامل بمصطفى باشا يحتجون ويهددون بشل المستشفى
راضية مرباح
خرج المئات من عمال الصحة لمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الثلاثاء، عن صمتهم في وقفة احتجاجية بالقرب من مدرسة شبه الطبي منهم الممرضون، كافة الأسلاك المشتركة من أعوان الأمن والنظافة وحتى الأطباء وعمال شبه الطبي، تنديدا بالتأخر الحاصل في صب أجورهم، متهمين المراقب المالي بإحداث هذه البلبلة التي تتكرر كل مرة، غير أنها زادت عن حدها هذا الشهر لأكثر من 15 يوما، وهي المدة التي اعتبرها هؤلاء طويلة نظير غلاء المعيشة وتزايد تكاليفها اليومية.
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وهدد المحتجون الذين يفوق عددهم 4 آلاف عامل بشل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، انطلاقا من هذا الأربعاء بعدما قدموا الحد الأدنى من الخدمات أمس، خلال وقفتهم الاحتجاجية، في حال استمرار الوضعية، متهمين وفي الوقت نفسه المراقبة المالية التي وصفوها بـ"الآمر الناهي" بتحديد تاريخ صب الأجور ومنحة العدوى التي تُعدلها في مناطق ومراكز من دون أخرى.
وقال أحد أعوان النظافة والأمن في تصريح لـ"الشروق"، نحن أضعف حلقة وأصحاب الدخل الضعيف.. كيف يمكن للمسؤولين التغاضي عن قضيتنا وظلمنا بمثل هذه الإجراءات المجحفة؟.. امرأة أخرى قارب سنها التقاعد تروي مشكلتها وهي تذرف الدموع "لم أتقاض أجرتي لشهرين ولولا زملائي لأصبحت في تعداد المتسولين لخطأ إداري خارج عن إرادتي".
مسؤولة أخرى بالمستشفى رفضت الكشف عن هويتها واسمها واكتفت بوصف نفسها مسؤولة، تؤكد أن الإشكال بدأ يطفو إلى السطح منذ قدوم المراقبة المالية الحالية التي تتلاعب ـ حسبها ـ بأعصابهم وتؤجل ضخ رواتبهم في كل مرة غير أن هذا الشهر يبدو أنها بالغت عن سابقيه ما استدعى خروج المعنيين عن صمتهم من أجل وقف العراقيل التي يتم التحجج بها في كل مرة تجر بموجبها العمال على الاستدانة حتى يتمكنوا من إتمام الأيام المتبقية من الشهر.