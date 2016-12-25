أعلن عن قرب ترحيله لعمامرة: سجين جزائري واحد في غوانتانامو

أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء، وجود سجين جزائري واحد في معتقل غوانتانامو سيطلق سراحه قريبا.

ونقل حسن عريبي عن لعمامرة، تأكيده خلال لقاء معه، أن " 17 من سجناء غوانتانامو دخلوا الجزائر ومنهم من أعيدت له المحاكمة، ولم يبق في المعتقل إلا شخصا واحدا وقريبا سيتم إطلاق سراحه".

وحسب نائب جبهة العدالة والتنمية، "فإن وزير الخارجية، أكد أن الاتصالات الرسمية بشأن السجناء الجزائريين في العراق متواصلة دون انقطاع".

وأوضح أن "زيارته الأخيرة إلى بغداد ذكّر الجانب العراقي بالسجناء الجزائريين، كما أطلق سراح 2 منهم اصطحبهم معه وهم الآن بين أهاليهم في الجزائر، وبقي 8 سجناء الإفراج عنهم سيكون قريبا بعدما تقوم وزارة العدل الجزائرية بإعداد ورقة تبادل المساجين".

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