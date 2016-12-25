أخرجت جائزة "آسيا جبار" من "سيلا 21" وغيرت موعد تسليمها، كما تم توزيع جائزة محمد ديب التي تمنحها الجمعية الثقافية، الدار الكبيرة بتلمسان، للأعمال السردية، ومنح ملتقى عبد الحميد بن هدوقة العائد بعد توقفه جائزة في الرواية لأول مرّة بعد أن اقتصرت في السابق على منح جوائز في القصة القصيرة والشعر.
ومع اقتراب نهاية السنة أعلنت جمعية "نوافذ ثقافية" عن إطلاق الطبعة الأولى لجائزة الطاهر وطار للرواية، كما أعلن عن جائزة رشيد ميموني في الرواية وتمنح الجائزتان العام المقبل 2017.
ووسط الغياب المستمر للكتاب الجزائريين عن جائزة "البوكر" للرواية وكذلك "نوبل" للآداب، سطع نجم المؤلف سالمي الناصر في سماء قطر بعد فوزه بجائزة كتارا عن عمله الروائي "الألسنة الزرقاء".
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حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
أخرجت جائزة "آسيا جبار" من "سيلا 21" وغيرت موعد تسليمها، كما تم توزيع جائزة محمد ديب التي تمنحها الجمعية الثقافية، الدار الكبيرة بتلمسان، للأعمال السردية، ومنح ملتقى عبد الحميد بن هدوقة العائد بعد توقفه جائزة في الرواية لأول مرّة بعد أن اقتصرت في السابق على منح جوائز في القصة القصيرة والشعر.
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ومع اقتراب نهاية السنة أعلنت جمعية "نوافذ ثقافية" عن إطلاق الطبعة الأولى لجائزة الطاهر وطار للرواية، كما أعلن عن جائزة رشيد ميموني في الرواية وتمنح الجائزتان العام المقبل 2017.
ووسط الغياب المستمر للكتاب الجزائريين عن جائزة "البوكر" للرواية وكذلك "نوبل" للآداب، سطع نجم المؤلف سالمي الناصر في سماء قطر بعد فوزه بجائزة كتارا عن عمله الروائي "الألسنة الزرقاء".