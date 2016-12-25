بعد انتهاء مهلة "كاستينغ" البرنامج في 7 ولايات .. "الشروق" تمنح فرصة أخرى في "DZ كوميدي شو"

لكل من ضيّعوا فرصة المشاركة في كاستينغ برنامج "DZ كويديشو"، المقرر عرضه قريبا على قنوات "الشروقTV"، يعطي البرنامج فرصة ثانية لمواهب التمثيل الفكاهي..كلما عليكم فعله هو ملء الاستمارة التي تجدونها على الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيسبوك"، حيث وبعد ملئها سيتم ضمكم تلقائيا لقائمة مواهب البرنامج التي اشتركت خلال التصفيات الأولى.

أيضا، سيكون مطلوبا من المسجلين إرفاق الاستمارة بفيديو لا يتجاوز 3 دقائق يظهر فيه المشترك موهبته، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:

http://www.dzcomedyshow.com/participation

عند دخولك إلى الصفحة سيكون عليك تدوين البيانات التالية: الاسم واللقب، البريد الالكتروني، الجنس (ذكر أو أنثى)، عنوان المرسل (المشترك)، رقم الهاتف، ثم تقديم موهبتك من خلال شرح أدائك الفكاهي في بضع جمل.. وفي الأخير قُم بإدخال رابط "الفيديو" الفكاهي الذي قمت بتصويره.

وعليه.. إذا كنتم من هواة الكوميديا، ولديكم موهبة في رسم البسمة على وجوه الناس، هذه فرصتكم لإيصال موهبتكم وإظهارها على خشبة المسرح..