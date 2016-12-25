أردوغان: التحالف الذي تقوده أمريكا يقدم دعماً لـ"داعش"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن لديه أدلة على أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعماً لجماعات إرهابية في سوريا بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة: "يتهموننا بدعم داعش".

وأضاف "الآن هم يقدمون الدعم لجماعات إرهابية منها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الإتحاد الديمقراطي. هذا واضح جداً. لدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة".

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية، اتهامات الرئيس التركي بأن التحالف يدعم جماعات إرهابية في سوريا ووصفتها بأنها "مضحكة".

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر، إن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة.