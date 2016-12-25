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أردوغان: التحالف الذي تقوده أمريكا يقدم دعماً لـ"داعش"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن لديه أدلة على أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعماً لجماعات إرهابية في سوريا بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة: "يتهموننا بدعم داعش".
وأضاف "الآن هم يقدمون الدعم لجماعات إرهابية منها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الإتحاد الديمقراطي. هذا واضح جداً. لدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة".
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية، اتهامات الرئيس التركي بأن التحالف يدعم جماعات إرهابية في سوريا ووصفتها بأنها "مضحكة".
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر، إن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة.
محمد2016/12/28 على 10:141
اردوغان هو نفسه داعشي فهو الذي جاء بهؤلاء الوحوش ففتح لهم حدود تركيا لتخريب سوريا وتدميرها واليوم يشتكي منهم
جزاري - الجزائر للجزائريين2016/12/28 على 10:312
انت اول متحالف مع الناتو و امريكا و من بين مساندي داعش و الجماعات الاسلامية الاخرى الموالية للقاعدة اما الاكراد مهما كانو فهم في ارض اجدادهم و هم امة بدون وطن تقريبا 90 مليون كردي في المنطقة لهم الحق لانشاء دولة في ارضهم و ارض اجدادهم و كل شعوب العالم تساند قضيتهم الى انتم خلف العثمانيين و العرب لانكم فيىارض غيركم
بلقاسم - الجزائر2016/12/28 على 11:013
...هناك ...في تركيا .... الملتقى والتوجيه ومن هناك المعبر والزاد......يا غالط....
2016/12/28 على 11:014
أردوغان: التحالف الذي تقوده أمريكا يقدم دعماً لـ"داعش"
هذا هو بيت القصيد الذي عجز العرب عن قوله علنية امام دركي العالم ،الغرب يخطط و ينفذ في الميدان لكي يقلب موازين القوة لصالحهم و صالح مواطينيهم و العرب يتناطحون فيما بينهم و لا يدركون لمذا يتناطحون و نسو او تناسو ان الذي خطط ليتناطحو نخر قواهم ليكونو فريسة سهلة للقضاء عليهم عيب كبير توبيخ الجامعة العربة من طرف رجل تركي مسلم لتقاعسهم عن الدفاع على المسلمين العرب