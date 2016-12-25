سيذكر سكان البلديات العشر المشكلة لولاية تمنراست، العام الحالي، الذي لم تبق على انقضائه سوى أيام معدودة، على أنه الأسوأ في مسيرة التنمية على الإطلاق في العقد الأخير، خاصة في قطاعات الصحة، السكن، والأشغال العمومية، رغم الأغلفة المالية الضخمة التي التهمتها هذه المجالات الحيوية والتي تعد الأكثر قربا من المواطن.
فقطاع الأشغال العمومية ورغم المخصصات المالية الضخمة التي رصدت له، والمقدرة بملايير الدينارات من ميزانية الولاية، وذلك من أجل تجديد شبكة الطرقات الوطنية والولائية والبلدية والطرق الموجودة في التجمعات السكانية الكبرى في الولاية، على غرار مدينتي تمنراست وعين صالح.
وكشف عدد من أصحاب المركبات للشروق، أن عيوب الطرق تظهر بمجرد هطول أولى قطرات المطر، ويتحول كل ما أنجز وصرف فيه مليارات الدنانير، إلى كومة من الحجارة وعشرات الحفر، مما يتسبب في شل كامل لحركة المرور، بسبب اهتراء الطرقات، بسبب ما وصفوه بالبريكولاج، وانعدام المراقبة خلال عملية الانجاز، حسبهم، وضرب عدد منهم مثالا بجسر قرية اتول، والذي تم إغلاقه أمام المركبات، هذا رغم أنه تم انجازه خلال السنة الجارية، بسبب ظهور تشققات عديدة، أجبرت القائمين على القطاع على اتخاذ قرار بغلقه من أجل إجراء ترميمات عليه وتصليحه، بعدما كشفت تقارير اللجنة التقنية بالوزارة أن عملية الانجاز كانت مخالفة لدفتر الشروط الذي طرح مع الإعلان عن المناقصة، أحد المواطنين قال للشروق إن طرق تمنراست الحالية غير صالحة حتى لسير الجمال فما بلك بالسيارات.
وفي قطاع الصحة، تتواصل معاناة المواطن في أكبر ولاية مساحة على المستوى الوطني مع مستشفيات تحولت إلى هياكل بلا روح، وتؤكد تقارير رسمية، أن حوالي 80 بالمائة من المرافق الصحية ينعدم فيها تواجد الأطباء، وأما العيادات المتعددة الخدمات، فأغلبها يفتقر إلى وجود الأطباء المختصين، وهذا رغم وعود مدير الصحة والسكان بتقديم طلبات للمصالح الوزارية لانتداب أطباء من مختلف التخصصات الوافدين للجزائر من كوبا في إطار اتفاقية التعاون بين البلدين، لكن بعد مرور ثلاث سنوات من إطلاق الوعود، بقي المواطن يعاني من عدم وجود أطباء مختصين في ولاياتهم، ويجدون أنفسهم مضطرين للتنقل نحو الولايات المجاورة من أجل إجراء جلسة علاجية عند الأطباء الخواص فيها، لكن المعطى الخطير في القطاع الصحي، هو أن ولاية تمنراست تسجل أعلى نسبة في وفيات الأطفال والأمهات عند الولادة على المستوى الوطني، وتشير الأرقام التي قدمها مدير الصحة والسكان، أن معدل التغطية الصحية لسكان الولاية هو طبيب نساء لكل 40 ألف امرأة، و90 بالمائة من نساء القرى النائية يلدن في منازلهم بسبب انعدام الأطباء المختصين والقابلات، وهو ما دفع بالسكان لدق ناقوس الخطر، ودعوا للاهتمام أكثر برعاية النساء أثناء ولادتهن.
كما يبقى قطاع السكن في بلديات ولاية تمنراست من النقاط السوداء، إذ يتحدث سكان الولاية بحسرة واستغراب كبيرين عن عدم قيام مصالح الدوائر السبعة للولاية بتوزيع 5 آلاف سكن اجتماعي أنجز منذ مدة طويلة، لكنها بقيت مغلقة وعرضة للتخريب وإقامة مفضلة للمنحرفين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا لجنوب الصحراء والذين عاثوا فيها فسادا، وأشار سكان مدينة عين صالح ثاني أكبر تجمع سكاني في الولاية أن إيجار مسكن متكون من ثلاث غرف بالمدينة، يكلف 4 ملايين سنتيم شهريا، وهو ما يبين مدى عمق أزمة السكن في ولايات مترامية الأطراف كتمنراست.
ويرى السكان أن سبب الأزمة هو ضعف الأداء للمسؤولين على قطاع السكن والعمران بالولاية منذ إنشائها، ضف إلى ذلك قلة قدرات الإنجاز لدى المقاولات العاملة في تمنراست والتي كثيرا ما عجزت عن إنجاز مشاريع سكنية محدودة في عدد من البلديات، كما أن عوامل أخرى ساهمت في عزوف عديد المقاولات عن إنجاز المشاريع في الولاية التي لازال سكانها يتخبطون في أزمة سكن خانقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1رعب على رحلة الوادي ـ العاصمة
21200 عائلة تودع القصدير الأربعاء وهذه المواقع المعنية
34 آلاف عامل بمصطفى باشا يحتجون ويهددون بشل المستشفى
4الغاز يقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بعين الدفلى
5أشغال تهديم بناية تنذر بكارثة بحي الواحات بالعاصمة
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
الشريف قاهر.. عَلم آخر يرحل إلى العالم الآخر
حبيب راشدين
رادفات 2017 لراجفات 2016
عبد الرزاق قسوم
الحصاد المـر
جمال لعلامي
الفوبيا وسرّ اللوبيا!
قادة بن عمار
عهدة "النحس"!
سليم قلالة
السلاح الصّامت أخطر من الأيادي الخفية
صالح عوض
الزواري.. الإتجاه الذي لا يعرف الخطأ
جمال لعلامي
بطانة السوء!
صالح عوض
إسرائيل تعاقب العالم
التهامي مجوري
حوار الطرشان !!!
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
حصاد التنمية في تمنراست خلال 2016
صحة مريضة.. طرقات مهترئة وسكنات جاهزة غير موزعة
ش. بن ايعيش
سيذكر سكان البلديات العشر المشكلة لولاية تمنراست، العام الحالي، الذي لم تبق على انقضائه سوى أيام معدودة، على أنه الأسوأ في مسيرة التنمية على الإطلاق في العقد الأخير، خاصة في قطاعات الصحة، السكن، والأشغال العمومية، رغم الأغلفة المالية الضخمة التي التهمتها هذه المجالات الحيوية والتي تعد الأكثر قربا من المواطن.
تغطيات ذات صلة
ترحيل 4000 عائلة قبل نهاية مارس
إنطلاق العملية الرابعة والأخيرة للترحيل هذا الخميس بالعاصمة
صحة مريضة.. طرقات مهترئة وسكنات جاهزة غير موزعة
مكتتبو "عدل 2" بتيبازة ينتفضون
“رحمة ربي” يعود إلى الواجهة من تركيا
فقطاع الأشغال العمومية ورغم المخصصات المالية الضخمة التي رصدت له، والمقدرة بملايير الدينارات من ميزانية الولاية، وذلك من أجل تجديد شبكة الطرقات الوطنية والولائية والبلدية والطرق الموجودة في التجمعات السكانية الكبرى في الولاية، على غرار مدينتي تمنراست وعين صالح.
وكشف عدد من أصحاب المركبات للشروق، أن عيوب الطرق تظهر بمجرد هطول أولى قطرات المطر، ويتحول كل ما أنجز وصرف فيه مليارات الدنانير، إلى كومة من الحجارة وعشرات الحفر، مما يتسبب في شل كامل لحركة المرور، بسبب اهتراء الطرقات، بسبب ما وصفوه بالبريكولاج، وانعدام المراقبة خلال عملية الانجاز، حسبهم، وضرب عدد منهم مثالا بجسر قرية اتول، والذي تم إغلاقه أمام المركبات، هذا رغم أنه تم انجازه خلال السنة الجارية، بسبب ظهور تشققات عديدة، أجبرت القائمين على القطاع على اتخاذ قرار بغلقه من أجل إجراء ترميمات عليه وتصليحه، بعدما كشفت تقارير اللجنة التقنية بالوزارة أن عملية الانجاز كانت مخالفة لدفتر الشروط الذي طرح مع الإعلان عن المناقصة، أحد المواطنين قال للشروق إن طرق تمنراست الحالية غير صالحة حتى لسير الجمال فما بلك بالسيارات.
وفي قطاع الصحة، تتواصل معاناة المواطن في أكبر ولاية مساحة على المستوى الوطني مع مستشفيات تحولت إلى هياكل بلا روح، وتؤكد تقارير رسمية، أن حوالي 80 بالمائة من المرافق الصحية ينعدم فيها تواجد الأطباء، وأما العيادات المتعددة الخدمات، فأغلبها يفتقر إلى وجود الأطباء المختصين، وهذا رغم وعود مدير الصحة والسكان بتقديم طلبات للمصالح الوزارية لانتداب أطباء من مختلف التخصصات الوافدين للجزائر من كوبا في إطار اتفاقية التعاون بين البلدين، لكن بعد مرور ثلاث سنوات من إطلاق الوعود، بقي المواطن يعاني من عدم وجود أطباء مختصين في ولاياتهم، ويجدون أنفسهم مضطرين للتنقل نحو الولايات المجاورة من أجل إجراء جلسة علاجية عند الأطباء الخواص فيها، لكن المعطى الخطير في القطاع الصحي، هو أن ولاية تمنراست تسجل أعلى نسبة في وفيات الأطفال والأمهات عند الولادة على المستوى الوطني، وتشير الأرقام التي قدمها مدير الصحة والسكان، أن معدل التغطية الصحية لسكان الولاية هو طبيب نساء لكل 40 ألف امرأة، و90 بالمائة من نساء القرى النائية يلدن في منازلهم بسبب انعدام الأطباء المختصين والقابلات، وهو ما دفع بالسكان لدق ناقوس الخطر، ودعوا للاهتمام أكثر برعاية النساء أثناء ولادتهن.
كما يبقى قطاع السكن في بلديات ولاية تمنراست من النقاط السوداء، إذ يتحدث سكان الولاية بحسرة واستغراب كبيرين عن عدم قيام مصالح الدوائر السبعة للولاية بتوزيع 5 آلاف سكن اجتماعي أنجز منذ مدة طويلة، لكنها بقيت مغلقة وعرضة للتخريب وإقامة مفضلة للمنحرفين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا لجنوب الصحراء والذين عاثوا فيها فسادا، وأشار سكان مدينة عين صالح ثاني أكبر تجمع سكاني في الولاية أن إيجار مسكن متكون من ثلاث غرف بالمدينة، يكلف 4 ملايين سنتيم شهريا، وهو ما يبين مدى عمق أزمة السكن في ولايات مترامية الأطراف كتمنراست.
ويرى السكان أن سبب الأزمة هو ضعف الأداء للمسؤولين على قطاع السكن والعمران بالولاية منذ إنشائها، ضف إلى ذلك قلة قدرات الإنجاز لدى المقاولات العاملة في تمنراست والتي كثيرا ما عجزت عن إنجاز مشاريع سكنية محدودة في عدد من البلديات، كما أن عوامل أخرى ساهمت في عزوف عديد المقاولات عن إنجاز المشاريع في الولاية التي لازال سكانها يتخبطون في أزمة سكن خانقة.