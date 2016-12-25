مقتل 22 مدنياً في غارات جوية شرقي سوريا

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل 22 مدنياً على الأقل بينهم عشرة أطفال في غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة على قرية يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شرق سوريا، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وقال المرصد، أن المدنيين الذين قتلوا هم من عائلتين في قرية الحجنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الخاضعة بمعظمها لسيطرة تنظيم "داعش" وتستهدفها بانتظام طائرات التحالف الدولي ضد المتشددين الذي تقوده الولايات المتحدة.

ودير الزور هي المحافظة السورية الوحيدة التي تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة "داعش" بينما لا يسيطر النظام السوري سوى على كبرى مدنها التي تحمل الاسم نفسه.

ويشن التحالف الدولي منذ سبتمبر 2014، ضربات جوية تستهدف مواقع "داعش" وتحركاتهم في سوريا. كما يواجه التنظيم حالياً هجمات عسكرية على عدة جبهات في سوريا والعراق.