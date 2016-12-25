هزة أرضية بقوة 3.5 ببسكرة

سجلت هزة أرضية بولاية بسكرة بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر، الأربعاء، على الساعة الثانية صباحا وعشرين دقيقة (02ساو20د) حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

وقد حدد مركز الهزة ب 13 كلم شمال مزيرعة بذات الولاية، حسب ما أوضحه المصدر ذاته.