كشف رئيس بلدية النقر محمد الطاهر قويدري لـ"الشروق"، أن البلدية وبعد الانتهاء من ربط التجمعات السكانية الكبرى بالبلدية بمختلف الشبكات، على غرار شبكة الصرف الصحي، وشبكة غاز المدينة وكذا شبكة الماء الصالح للشرب، خاصة التجمعات السكانية النقر الوسط والنقر الغربي وحي أول نوفمبر وحي الشلالقة سيتم الشروع في ربط باقي الأحياء بذات الشبكات.
تنطلق الأشغال بمشروع شبكة غاز المدينة بكل من حي الحمراية وقرية أميه بن علي والزاوية والبحري، كما تمت برمجة مشروع شبكة الصرف الصحي بكل من الزاوية والبحري وغيرها من التجمعات السكانية.
وأما فيما تعلق بالماء الصالح للشرب، ورغم أن الكمية المتدفقة من البئر الألبياني كحصة لبلدية النقر تعتبر غير كافية كما أن البلدية لم تبق مكتوفة الأيدي بل عملت على برمجة آبار ارتوازية باردة بالقرى البعيدة.
وفي سؤال عن واقع الصحة بالبلدية، أوضح أن مصالح البلدية عملت على ترميم أكثر 4 قاعات علاج على تراب البلدية خاصة الحمراية والشابي والنقر الغربي، إلا أن هذه القاعات ما تزال موصدة الأبواب ولا تقدم خدماتها للمواطن، رغم التجهيزات التي تدعمت بها، مؤخرا، إلا أن نقص التأطير البشري هو من مسؤولية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتقرت، خاصة أن هذه الترميمات لا ينقصها سوى التأطير البشري فهي مغلقة بسبب عدم وجود الممرض.
أما عن إيجاد مصادر مالية لدعم مختلف المشاريع التي يتم تسجيلها من حين إلى آخر، فقد أوضح محدثنا أن البلدية سيتم إنشاء على ترابها حظيرة لمقبرة لمختلف السيارات القديمة والمعطلة والمهشمة، وهو ما من شأنه أن يفتح مجال الاستثمار من خلال كراء هذه الحظائر.
وبخصوص جديد ملف رسم الحدود بين بلدية النقر وبلدية الزاوية العابدية، فقد تم إعلامهم بأن الحدود الغربية لذات البلدية سيستمر إلى ما وراء مركز الردم التقني، مما يعني أن هذا المركز وما جاوره سيكون تابعا لبلدية النقر، وهو المركز الذي سيتم استرجاعه كخطوة أولى قبل الاستثمار فيه ليكون أحد المصادر الاقتصادية. وعن عدم استغلال مشروع محلات الرئيس ببعض نقاط تراب البلدية على غرار منطقة أم الزبد والمحلات المنجزة بساحة السوق، والتي تحول الكثير منها إلى وكر للفساد فقد أبرز رئيس البلدية في معرض حديثه أن المشكل يكمن في عدم الربط بشبكة الكهرباء، وبالتالي لا يمكن استغلالها من طرف الشباب، ليضيف ذات المتحدث، أن المنطقة تعتبر قطبا فلاحيا بامتياز إذا تمت مرافقة الشباب من طرف الدولة، لا سيما ما تعلق بمد المسالك الفلاحية وتوسيع شبكة الكهرباء، وإنجاز آبار للسقي وأن عقود الاستفادة تعتبر مناصب شغل بالنسبة للشباب البطال على مستوى تراب البلدية.
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ياسين. م
كشف رئيس بلدية النقر محمد الطاهر قويدري لـ"الشروق"، أن البلدية وبعد الانتهاء من ربط التجمعات السكانية الكبرى بالبلدية بمختلف الشبكات، على غرار شبكة الصرف الصحي، وشبكة غاز المدينة وكذا شبكة الماء الصالح للشرب، خاصة التجمعات السكانية النقر الوسط والنقر الغربي وحي أول نوفمبر وحي الشلالقة سيتم الشروع في ربط باقي الأحياء بذات الشبكات.
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تنطلق الأشغال بمشروع شبكة غاز المدينة بكل من حي الحمراية وقرية أميه بن علي والزاوية والبحري، كما تمت برمجة مشروع شبكة الصرف الصحي بكل من الزاوية والبحري وغيرها من التجمعات السكانية.
وأما فيما تعلق بالماء الصالح للشرب، ورغم أن الكمية المتدفقة من البئر الألبياني كحصة لبلدية النقر تعتبر غير كافية كما أن البلدية لم تبق مكتوفة الأيدي بل عملت على برمجة آبار ارتوازية باردة بالقرى البعيدة.
وفي سؤال عن واقع الصحة بالبلدية، أوضح أن مصالح البلدية عملت على ترميم أكثر 4 قاعات علاج على تراب البلدية خاصة الحمراية والشابي والنقر الغربي، إلا أن هذه القاعات ما تزال موصدة الأبواب ولا تقدم خدماتها للمواطن، رغم التجهيزات التي تدعمت بها، مؤخرا، إلا أن نقص التأطير البشري هو من مسؤولية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتقرت، خاصة أن هذه الترميمات لا ينقصها سوى التأطير البشري فهي مغلقة بسبب عدم وجود الممرض.
أما عن إيجاد مصادر مالية لدعم مختلف المشاريع التي يتم تسجيلها من حين إلى آخر، فقد أوضح محدثنا أن البلدية سيتم إنشاء على ترابها حظيرة لمقبرة لمختلف السيارات القديمة والمعطلة والمهشمة، وهو ما من شأنه أن يفتح مجال الاستثمار من خلال كراء هذه الحظائر.
وبخصوص جديد ملف رسم الحدود بين بلدية النقر وبلدية الزاوية العابدية، فقد تم إعلامهم بأن الحدود الغربية لذات البلدية سيستمر إلى ما وراء مركز الردم التقني، مما يعني أن هذا المركز وما جاوره سيكون تابعا لبلدية النقر، وهو المركز الذي سيتم استرجاعه كخطوة أولى قبل الاستثمار فيه ليكون أحد المصادر الاقتصادية. وعن عدم استغلال مشروع محلات الرئيس ببعض نقاط تراب البلدية على غرار منطقة أم الزبد والمحلات المنجزة بساحة السوق، والتي تحول الكثير منها إلى وكر للفساد فقد أبرز رئيس البلدية في معرض حديثه أن المشكل يكمن في عدم الربط بشبكة الكهرباء، وبالتالي لا يمكن استغلالها من طرف الشباب، ليضيف ذات المتحدث، أن المنطقة تعتبر قطبا فلاحيا بامتياز إذا تمت مرافقة الشباب من طرف الدولة، لا سيما ما تعلق بمد المسالك الفلاحية وتوسيع شبكة الكهرباء، وإنجاز آبار للسقي وأن عقود الاستفادة تعتبر مناصب شغل بالنسبة للشباب البطال على مستوى تراب البلدية.