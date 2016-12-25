تمكنت مفارز للجيش الشعبي الوطني، المكلفة بعملية إزالة الألغام، خلال الشهر الجاري، من كشف وتدمير 8104 لغما يعود للحقبة الإستعمارية بكل من بشار وتندوف.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مجال نزع الألغام وتطهير الشريط الحدودي، دمرت مفارز متخصصة لسلاح هندسة القتال، خلال شهر ديسمبر، 8104 لغما قديما مضادا للأفراد والدبابات بإقليم القطاعين العملياتيين الجنوبي لتندوف ولبشار.
وأشار البيان، إلى أن هذه العمليات التي تكتسي طابعا إنسانيا وأمنيا، سمحت بتطهير مساحة إجمالية تُقدر بحوالي ثمانية 8.55 هكتارات ونصف من الأراضي، لتساهم بذلك في التأمين المحكم لحدودنا.
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الشروق أون لاين
تمكنت مفارز للجيش الشعبي الوطني، المكلفة بعملية إزالة الألغام، خلال الشهر الجاري، من كشف وتدمير 8104 لغما يعود للحقبة الإستعمارية بكل من بشار وتندوف.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مجال نزع الألغام وتطهير الشريط الحدودي، دمرت مفارز متخصصة لسلاح هندسة القتال، خلال شهر ديسمبر، 8104 لغما قديما مضادا للأفراد والدبابات بإقليم القطاعين العملياتيين الجنوبي لتندوف ولبشار.
وأشار البيان، إلى أن هذه العمليات التي تكتسي طابعا إنسانيا وأمنيا، سمحت بتطهير مساحة إجمالية تُقدر بحوالي ثمانية 8.55 هكتارات ونصف من الأراضي، لتساهم بذلك في التأمين المحكم لحدودنا.