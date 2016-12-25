رد حزب جبهة القوى الاشتراكية، الأربعاء، على حادثة انسحاب الأمين العام للأفلان من تأبينية الراحل حسين آيت أحمد، بالتأكيد أن ترديد مواقف الحزب ليست شتما للآخرين.
وكان جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان، قد انسحب السبت الماضي من تأبينية الأفافاسن بعد خطاب ناري للسكريتير الأول عبد المالك بوشافة، وصف فيه الأغلبية البرلمانية بالمزيفة وهاجم قانون المالية.
ووفق بيان الأفافاس، فإن "التأكيد على مواقفنا في كل الأحوال والظروف لا يعد شتما"
وأوضح "نحن في حزب جبهة القوى الاشتراكية نحترم الخصوم والأصدقاء، وقبل كل شيء نحن نحترم الممارسة السياسية التي تعد حقا للشعب الجزائري، لهذا السبب لدينا خطاب سياسي واحد، الخطاب الذي نردده في جميع الظروف: في هياكلنا، في المؤسسات وتجمعاتنا ولقاءاتنا المختلفة".
وشدد على "مواصلة مسعاه الرامي لإعادة بناء إجماع وطني مع كل الجزائريات والجزائريين".
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بعد انسحاب ولد عباس من تأبينية آيت أحمد
الأفافاس للأفلان: التأكيد على مواقفنا ليس شتما للآخرين
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
رد حزب جبهة القوى الاشتراكية، الأربعاء، على حادثة انسحاب الأمين العام للأفلان من تأبينية الراحل حسين آيت أحمد، بالتأكيد أن ترديد مواقف الحزب ليست شتما للآخرين.
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وكان جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان، قد انسحب السبت الماضي من تأبينية الأفافاسن بعد خطاب ناري للسكريتير الأول عبد المالك بوشافة، وصف فيه الأغلبية البرلمانية بالمزيفة وهاجم قانون المالية.
ووفق بيان الأفافاس، فإن "التأكيد على مواقفنا في كل الأحوال والظروف لا يعد شتما"
وأوضح "نحن في حزب جبهة القوى الاشتراكية نحترم الخصوم والأصدقاء، وقبل كل شيء نحن نحترم الممارسة السياسية التي تعد حقا للشعب الجزائري، لهذا السبب لدينا خطاب سياسي واحد، الخطاب الذي نردده في جميع الظروف: في هياكلنا، في المؤسسات وتجمعاتنا ولقاءاتنا المختلفة".
وشدد على "مواصلة مسعاه الرامي لإعادة بناء إجماع وطني مع كل الجزائريات والجزائريين".