الحماية المدنية تسطر مخطط خاصا بـ "الريفيون"

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، بمناسبة الاحتفالات بحلول السنة الجديدة 2017، "مخططا خاصا" لضمان السير الحسن لهذا اليوم، من خلال تدعيم عدد أعوان التدخل على مستوى الوحدات العملياتية ومراكز الإسعاف عبر الطرقات من أجل تحسين التغطية الميدانية لمختلف المناطق وكذا تقليص الوقت الزمني للاستجابة السريعة لنداءات الاستغاثة.

وقامت المديرية العامة لحماية المدنية، حسب بيان لها، الأربعاء، بوضع تدابير استباقية تتمثل في استحداث فرق مهمتها مراقبة النقاط السوداء عبر الشبكة الطرقات، المناطق السياحة والمساحات العمومية التي تشهد إقبالا كثيفا للجمهور بحلول السنة الجديدة، داعية الموطنين لأخذ الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث التي قد تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة، وكذا التقيد بالنصائح الاحتياطية للتقليل أو الحد من وطأتها.