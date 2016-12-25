تضمن بيان مجلس الوزراء المنعقد، الأربعاء، إعلانا عن توقيع الرئيس لقرارات إنهاء مهام مسؤولين سامين، دون تقديم الأسماء أو المناصب.
وجاء في البيان "اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالدراسة و المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيين وإنهاء مهام في وظائف سامية في الدولة".
ولم يقدم المصدر أي توضيح حول هوية المسؤولين الذين تمت تنحيتهم وتعيينهم أو المناصب التي مستها التغييرات.
وتسربت معلومات الثلاثاء حول وجود قرار أو إعلان هام عقب اجتماع مجلس الوزراء لكن بيان رئاسة الجمهورية اكتفى بالإشارة إلى وجود قرارات تعيين وإنهاء مهام في حق مسؤولين كبار.
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حسب بيان مجلس الوزراء
بوتفليقة ينهي مهام مسؤولين سامين
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
تضمن بيان مجلس الوزراء المنعقد، الأربعاء، إعلانا عن توقيع الرئيس لقرارات إنهاء مهام مسؤولين سامين، دون تقديم الأسماء أو المناصب.
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النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء
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وجاء في البيان "اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالدراسة و المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيين وإنهاء مهام في وظائف سامية في الدولة".
ولم يقدم المصدر أي توضيح حول هوية المسؤولين الذين تمت تنحيتهم وتعيينهم أو المناصب التي مستها التغييرات.
وتسربت معلومات الثلاثاء حول وجود قرار أو إعلان هام عقب اجتماع مجلس الوزراء لكن بيان رئاسة الجمهورية اكتفى بالإشارة إلى وجود قرارات تعيين وإنهاء مهام في حق مسؤولين كبار.