عاشوا يوما على الأعصاب بالمركب الأولمبي 5 جويلية طوارئ بسب "الرمز خاطئ".. وآلاف المكتتبين حائرون

جرّت عبارة كلمة المرور الخاطئة أو"code erroné"، آلاف المسجلين ضمن برنامج "عدل 2"، الذين لم يفرقوا بين تضييعهم لكلمة المرور والإجابة السلبية التي يقابلون بها عند فشلهم في ولوج الموقع، إلى المكاتب المخصصة من قبل وكالة "عدل" على مستوى المركب الرياضي محمد بوضياف، حيث عاشوا يوما على الأعصاب وسط طوابير طويلة، ليكتشفوا بعد ذلك أن الأمر لا يتعلق بتضييعهم لكلمة المرور.

لم يختلف المشهد بالمدرج رقم 8 بالملعب الأولمبي محمد بوضياف، عما عاشه مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، منذ الساعات الأولى انطلاق عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة للمسجلين ضمن برنامج عدل 2، حيث تدفق آلاف المكتتبين في اليوم الثاني لاسترجاع "كلمة المرور" التي تمكنهم من ولوج الموقع الالكتروني للوكالة، غير أنه وبعد ساعات طويلة من الانتظار اكتشفوا أن الأمر لا يتعلق بكلمة المرور، وإنما بالرقم التسلسلي للتسجيل، الذي لا يسمح لهم بالولوج إلى قائمة اختيار المواقع السكنية، بحيث يصطدمون بعبارة كلمة مرور خاطئة أو "code erroné"، وهو ما جعلهم يعتقدون أنهم ضيعوا كلمة المرور.

وبهذا الخصوص، أوضح المشرف الرئيسي على عملية تمكين المكتتبين من استعادة "كلمة المرور"، إلياس عباد، لـ"الشروق"، أن المكتتبين لم يفرقوا بين تضييعهم لـ"كلمة السر"، وبين عدم تمكنهم من ولوج الموقع بسبب "كلمة السر الخاطئة"، موضحا أن آلاف المسجلين الذين تقربوا من مكاتب الوكالة أغلبهم يحمل رقما تسلسليا فوق 40 ألفا، وهو سبب عدم تمكنهم من الولوج إلى حساباتهم الالكترونية، لأنهم غير معنيين بعملية اختيار المواقع السكنية في مرحلتها الحالية، وبالتالي يقابلون عند محاولتهم ذلك بعبارة كلمة مرور خاطئة أو "code erroné" .

إلى ذلك، ذكر المصدر أن الوكالة استقبلت منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، عددا هائلا من المكتتبين يقدر بالآلاف، والذين بمجرد أن لم يتمكنوا من ولوج حساباتهم الالكترونية اعتقدوا أنهم ضيعوا كلمة المرور، في حين أوضح أن مكاتب الوكالة مكنت المئات منهم من استرجاع "كلمة السر".

من جهتهم، عاش المكتتبون، خلال اليوم الثاني من عملية اختيار المواقع السكنية يوما على الأعصاب، حيث وقفت "الشروق" على استفساراتهم لدى مكاتب الوكالة بمركب محمد بوضياف، والتي تعلقت أساسا بصعوبة الولوج إلى الحساب والموقع، عدم ظهور قائمة الاختيارات، وحالات أخرى نادرة، كالذين وجدوا أنفسهم قد قاموا بعملية الاختيار دون أن يفعلوا ذلك في الواقع.