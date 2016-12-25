هدم محلات فوضوية أشعل فتيل التوتر حرق مركز ثقافي وجرح دركيين في احتجاجات بتيبازة

تطورت الاحتجاجات التي اندلعت بحي 5 شهداء ببلدية أحمر العين في ولاية تيبازة على خلفية إقدام السلطات المحلية على هدم 15 محلا تجاريا شيدت بطرقة فوضوية. وتحولت شوارع الحي، مساء الثلاثاء، إلى ساحة للمواجهات بين عشرات الشباب وقوات الدرك الوطني، أصيب على إثرها دركيان، وعدد من المحتجين، كما قام بعض المحتجين بحرق المركز الثقافي للحي.

ويعود سبب الاحتجاج إلى قيام السلطات بهدم 15 محلا وكشكا فوضويا، شيدت على أرصفة حي خمسة شهداء الواقع على الطريق الولائي رقم 106. وهي العملية التي أعقبها خروج العشرات من الشباب في احتجاجات للحيلولة دون إتمام العملية. وقاموا بغلق الطريق الولائي بالحجارة والمتاريس وإضرام النيران في العجلات المطاطية، قبل أن تتدخل قوات الدرك الوطني لفتح الطريق، غير أن حدة التوتر أدت إلى مواجهات بين الطرفين، أسفرت عن إصابة عدد من المحتجين، فضلا عن دركيين تعرضا للرشق بالحجارة.

وقام بعض المحتجين بإضرام النار بالمركز الثقافي في الحي، ما أدى إلى تعرضه لأضرار، كما امتدت النيران إلى منزلين مجاورين، ومكن تدخل الحماية المدنية من تفادي الكارثة. وأوقف الدرك أربعة أشخاص، يشتبه في ضلوعهم في حرق المركز الثقافي.

من جهته، قال رئيس دائرة أحمر العين، في تصريح لـ"الشروق"، إن عملية الهدم جاءت لتنظيم الحي "الذي حوله أصحاب هذه الأكشاك الفوضوية إلى فوضى، أثرت على المحيط العام بالحي وحتى على نشاط التجار القانونيين فضلا عن استحواذهم على أجزاء من حافتي الطريق الولائي الأمر الذي أربك حركة المرور"، حسب تصريح المسؤول الذي أضاف أن "سلطة القانون تطبق على كل مخالف".