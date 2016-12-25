فيما يدور ما يشبه "الحرب" بين المتسابقة الجزائرية في برنامج "أراب أيدول4" كاميليا ورد والفنانة أحلام، من جهة واحدة على الأقل حتى الآن (كاميليا)، خرجت الأخيرة بتغريدة وجهتها للفنان وائل كفوري جاء فيها: "شكرا يا أرقى فنان وفعلا ملك الرومانسية.. شكرا لدعمك ومحبتك، بالفعل أنا ماخسرت لأني كسبت محبة الناس، وكسبت فنان من أرقى الفنانين بالوطن العربي اللي بفتخر أنه كان أستاذي ووقفت وغنيت أمامه".. تغريدة كاميليا جاءت كرد على منشور سابق لوائل قال فيه: "كاميليا ورد يالطيف عالعطر الفوّاح" ما اعتبره البعض رد اعتبار لورد.
إلى ذلك، يبدو أن تغريدات كاميليا التي أهانت خلالها أحلام، دفعت قناة "MBC" وإدارة البرنامج، إلى حذف جميع الفيديوهات المتعلّقة بالمتسابقة الجزائرية المثيرة للجدل على القناة الرسميّة للمحطة على موقع "اليوتوب"، الأمر الذي ينذر بأن الحرب ستعرف منحنا تصاعديا، خاصة في حال ما قامت أحلام بالرد عليها؟؟.
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قناة MBC تعاقب كاميليا ورد لتطاولها على أحلام بحذف جميع فيديوهاتها على "يوتوب"!
هذا ما كتبه وائل كفوري لكاميليا على "تويتر"؟
رابح. ع
فيما يدور ما يشبه "الحرب" بين المتسابقة الجزائرية في برنامج "أراب أيدول4" كاميليا ورد والفنانة أحلام، من جهة واحدة على الأقل حتى الآن (كاميليا)، خرجت الأخيرة بتغريدة وجهتها للفنان وائل كفوري جاء فيها: "شكرا يا أرقى فنان وفعلا ملك الرومانسية.. شكرا لدعمك ومحبتك، بالفعل أنا ماخسرت لأني كسبت محبة الناس، وكسبت فنان من أرقى الفنانين بالوطن العربي اللي بفتخر أنه كان أستاذي ووقفت وغنيت أمامه".. تغريدة كاميليا جاءت كرد على منشور سابق لوائل قال فيه: "كاميليا ورد يالطيف عالعطر الفوّاح" ما اعتبره البعض رد اعتبار لورد.
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إلى ذلك، يبدو أن تغريدات كاميليا التي أهانت خلالها أحلام، دفعت قناة "MBC" وإدارة البرنامج، إلى حذف جميع الفيديوهات المتعلّقة بالمتسابقة الجزائرية المثيرة للجدل على القناة الرسميّة للمحطة على موقع "اليوتوب"، الأمر الذي ينذر بأن الحرب ستعرف منحنا تصاعديا، خاصة في حال ما قامت أحلام بالرد عليها؟؟.