على إثر إصابته بسكتة قلبية في فرنسا الشابة يمينة وعلاوة زرماني يفقدان ابنهما أمير

فجع الوسط الفني صبيحة الأربعاء، برحيل أمير زرماني، ابن الفنانة الشابة يمينة من طليقها الممثل المسرحي المعروف علاوة زرماني في مرسيليا بفرنسا، وذلك إثر سكتة قلبية مفاجئة – حسب ما علمته "الشروق" من مصادر خاصة -، علما أن "الفقيد" عانى لسنوات طوال من مرض سرطان الرئة الذي كان يعالج منه في فرنسا.

يأتي ترتيب أمير، 26 سنة، الثالث بين أبناء الشابة يمينة وعلاوة زرماني بعد شقيقتيه: "أميرة" و"مريم" المقيمتان بالولايات المتحدة الأمريكية بحكم زواج الثانية في أمريكا، و"غلام" المقيم مع الشابة يمينة في الجزائر العاصمة، بينما "أمير" وشقيقته "ريان" يقيمان في فرنسا بسبب دراسة الأخيرة بإحدى الجامعات الفرنسية.

ومباشرة بعد تلقيها للخبر - الفاجعة، سافرت الشابة يمينة ظهيرة أمس إلى فرنسا على أول طائرة متجهة إلى مرسيليا، وذلك لاستلام جثة ابنها. وأفادت مصادر "الشروق"، أن الفنانة ألغت كل ارتباطاتها الفنية، على رأسها حفلة رأس السنة التي كانت ستقيمها "يمينة" ليلة السبت الموافق لـ31 ديسمبر بقاعة "فلوريدا بالاس" بمرسيليا مع كل من الفنان حميد بلبش، فريد حوامد، نصر الدين حرة، فرقة "الرحابة" وغيرهم من الفنانين.

وسبق للشابة يمينة أن تحدثت عن ابنها "أمير" ومرضه في برنامج "هذه حياتي" للزميل توفيق فضيل على قناة "الشروقTV"، وتحديدا بعد ما قام البرنامج بعرض صور أبناء الفنانة الخمسة، فقالت يمينة بخصوصه: "أمير يحب السفر كثيرا، حيث تعوّد على مرافقتي في جل حفلاتي بالخارج.. ما لقاش روحو في الجزائر فكان حلمه من زمان أن يعيش في أوروبا مثل كل الشباب الجزائري".

وباتصال "الشروق" بالزميل توفيق فضيل، قال الأخير: "في السنوات الأخيرة تعب أمير جدا. وكانت الشابة يمينة قلقة على صحته وتسافر إليه بانتظام، كما أنها كانت تتجنب الحديث عن مرضه لوسائل الإعلام. وحسب علمي استقرت حالته الصحية مؤخرا، ما جعل العائلة في حالة ذهول وصدمة لوفاته"، لافتا أن علاقة أبناء يمينة بوالدهم علاوة زرماني كانت جيدة.