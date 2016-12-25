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الصلابي يقترح حوارا ليبيا بوساطة جزائرية
اقترح عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي عقد جلسة حوار برعاية جزائرية بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من جهة وتيار قائد عملية الكرامة خليفة حفتر وتيار المفتي الشيخ الصادق الغرياني وتيار النظام السابق من جهة أخرى.
وبيّن الصلابي في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السرّاج أن التيارات ستجتمع كلا على حدة مع الرئاسي من ثم تجتمع في حوار عام يجمع كل التيارات.
وأَضاف الصلابي في مقترحه أن المدعوين من تيار المفتي هم المفتي الشيخ الصادق الغرياني والعميد صلاح بادي ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل وأن المدعوين من تيار حفتر هم حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.
وأوضح الصلابي أن الشخصيات الممثلة للنظام السابق هي: عقيل حسين عقيل المقرحي و الوزير السابق محمد الزوي و محمد الشحومي.
وأشار المقترح إلى أن غاية الاجتماع الاتفاق على عدة نقاط أهمها حكومة وفاق وطني و مصالحة الوطنية ووقف لإطلاق النّار والاتفاق على ميثاق وطني تحدد فيه أسس ومبادئ الدولة الليبيّة إضافة إلى الوصول إلى انتخابات حقيقية للخروج من الفراغ الدستوري في البلاد.
ولفت المقترح إلى أن الاجتماعات ستحضر لمؤتمر موسع للمصالحة (المؤتمر الثالث للمصالحة الوطنية)، تشارك فيه شخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية وعلمية من الوزن الثقيل لا يتجاوز مئة شخصية من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب لدعم مسار الحوار والتوافق والمصالحة.
وطالب الصلابي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالشروع في هذه الحوارات واللقاءات في أسرع وقت ممكن وأن يتواصل مع الأمم المتحدة والمنظومة الإقليمية والدولية، وتهيئة الظروف لاستقبال النتائج الإيجابية المرجوّة من هذا اللقاء، وفق المقترح.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/12/28 على 21:021
ادا اراد الليبيين ان ينجح حوار لسلا و الامن في ليبيا لا يدخلون اللمخرب و لا ينصتو لوسوسته والله تخرج ليبيا من ازمتها المخرب و فرانسا
الصح افا2016/12/28 على 21:032
كلام حيلو ومزيان والجزائري يجب الخير للاشقاء خاصة ليبيا
قاهر الاخوان الماسونيين2016/12/28 على 21:073
حوار ليبي ليبي بدون الاخوان هم
عبيد الصهيوني برنار هنري ليفي
مثل الاخوان بن كيران عبيد ازولاي
2016/12/28 على 21:204
الله يجيبلكم الخير الامن و الامان و الرخاء .