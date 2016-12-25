الصلابي يقترح حوارا ليبيا بوساطة جزائرية

اقترح عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي عقد جلسة حوار برعاية جزائرية بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من جهة وتيار قائد عملية الكرامة خليفة حفتر وتيار المفتي الشيخ الصادق الغرياني وتيار النظام السابق من جهة أخرى.

وبيّن الصلابي في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السرّاج أن التيارات ستجتمع كلا على حدة مع الرئاسي من ثم تجتمع في حوار عام يجمع كل التيارات.

وأَضاف الصلابي في مقترحه أن المدعوين من تيار المفتي هم المفتي الشيخ الصادق الغرياني والعميد صلاح بادي ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل وأن المدعوين من تيار حفتر هم حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

وأوضح الصلابي أن الشخصيات الممثلة للنظام السابق هي: عقيل حسين عقيل المقرحي و الوزير السابق محمد الزوي و محمد الشحومي.

وأشار المقترح إلى أن غاية الاجتماع الاتفاق على عدة نقاط أهمها حكومة وفاق وطني و مصالحة الوطنية ووقف لإطلاق النّار والاتفاق على ميثاق وطني تحدد فيه أسس ومبادئ الدولة الليبيّة إضافة إلى الوصول إلى انتخابات حقيقية للخروج من الفراغ الدستوري في البلاد.

ولفت المقترح إلى أن الاجتماعات ستحضر لمؤتمر موسع للمصالحة (المؤتمر الثالث للمصالحة الوطنية)، تشارك فيه شخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية وعلمية من الوزن الثقيل لا يتجاوز مئة شخصية من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب لدعم مسار الحوار والتوافق والمصالحة.

وطالب الصلابي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالشروع في هذه الحوارات واللقاءات في أسرع وقت ممكن وأن يتواصل مع الأمم المتحدة والمنظومة الإقليمية والدولية، وتهيئة الظروف لاستقبال النتائج الإيجابية المرجوّة من هذا اللقاء، وفق المقترح.