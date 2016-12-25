الموقع يعاد فتحه شهر مارس 2017 مداني: وقف عملية اختيار سكنات عدل2 بعد ثلاثة أيام

أكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مداني، الخميس، أن عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 لا تزال مستمرة إلى غاية استكمال العدد المبرمج على المستوى الوطني والمحدد بـ129 ألف سكن.

وأوضح مداني، في اتصال هاتفي لموقع الإذاعة الجزائرية، أن الموقع الالكتروني لا يزال مفتوحا ولم تستكمل العملية بعد نظرا لضياع كلمة السر لبعض المكتتبين، على أن يتم غلقه بعد يومين أو ثلاثة.

وبخصوص العاصمة، أشار المتحدث إلى أن رقم التسجيل (1600) قد تغير بعد تصفية الملفات، مؤكدا أن الأرقام التي تفوق 40 ألف سيتمكنون من الدخول إلى الموقع وتأكيد اختيارهم.

وفي رده على مصير الـ80 ألف مكتتب بالعاصمة، قال مداني بأنه سيتم إعادة فتح الموقع شهر مارس 2017 على أن تبرمج مواقع سكنية أخرى إلى غاية استكمال كل المكتتبين.

للإشارة، تمكن أكثر من 60 ألف مكتتب بالقيام باختيار المواقع إلى غاية الأربعاء.

وأعلنت المديرية العامة لوكالة عدل، الأربعاء، أنه على جميع مكتتبي عدل 2، والذين فقدوا كلمة المرور الخاصة بهم، التنقل بداية من اليوم 28 ديسمبر 2016 إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف بملعب 5 جويلية بالعاصمة، لاسترجاع كلمة المرور، مرفوقين ببطاقة الهوية وكشف تسديد القسط الأول.

وكان بعد الجدل والحيرة الذي خيم على مكتتبي عدل 2 حول اللافتة التي ظهرت لهم عند إدخال كلمة المرور الخاصة بهم، والتي تتضمن وجود خطأ في كلمة المرور، قامت الإدارة الالكترونية لوكالة عدل بتغيير أسلوب إعلام المكتتبين الذين لم يسعفهم الحظ في المرحلة من اختيار مواقع سكناتهم.

وقامت الإدارة الإلكترونية، للوكالة بتغيير أسلوب إعلام المكتتبين الذين لم يتمكنوا من الدخول للموقع واختيار مواقع سكناتهم، بإخبارهم بدقة عن السبب.

للإشارة، انطلقت عملية اختيار المواقع السكنية التي تتعلق بالمواطنين الذين سجلوا أنفسهم سنة 2013، المسماة "عدل2".