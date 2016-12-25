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مقتل القيادي البارز في "داعش" أبو جندل الكويتي في سوريا
قال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الخميس، إن أحد كبار قياديي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا قتل في ضربة جوية للتحالف مؤكداً أنباء ترددت من قبل.
وقال المتحدث، إن أبو جندل الكويتي قتل يوم الاثنين الماضي قرب سد الطبقة وهو هدف إستراتيجي في شمال سوريا قرب مدينة الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في البلاد.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد تحدث، يوم الثلاثاء، عن احتمال مقتل الكويتي خلال الاشتباكات مع سعي التنظيم لمنع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من التقدم باتجاه السد. ولم يؤكد "داعش" النبأ بعد.
وقال التحالف، إن الكويتي شارك في عملية استعادة "داعش" لمدينة تدمر هذا الشهر، ثم توجه إلى الطبقة للمساعدة في تعزيز دفاعات التنظيم في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية.
وقال البيان: "شارك أبو جندل في استخدام المركبات الانتحارية والعبوات الناسفة البدائية والأسلحة الكيماوية ضد قوات سوريا الديمقراطية.. ومقتله سيقلل قدرة داعش على الدفاع عن الرقة وشن عمليات في الخارج ضد الغرب".
وتحالف قوات سوريا الديمقراطية يضم وحدات حماية الشعب الكردية ويدعمه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بضربات جوية في شمال سوريا في إطار قتاله لـ"داعش".
بلقاسم - الجزائر2016/12/29 على 12:231
من العجائب أن.....داعش ليس عربيا ولا مسلما........وجيشه .......وموتاه كلهم عرب ومسلمون.......