يبدأ في منتصف الليل اتفاق بين النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن فصائل المعارضة السورية وقعت مع حكومة سوريا على عدد من الوثائق تشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه منتصف ليلة 29-30 ديسمبر، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وذكر بوتين، أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الخميس)، إن تركيا وروسيا ستعملان كضامنين لوقف لإطلاق النار من المقرر أن يبدأ سريانه في عموم سوريا منتصف الليل.

وقالت أنقرة، إن اتفاق وقف إطلاق النار يستثني التنظيمات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي تنظيمات إرهابية وأشارت إلى أهمية دعم الدول المؤثرة على الأطراف المقاتلة.

وأوردت الخارجية التركية في بيان: "بمقتضى هذا الاتفاق وافقت الأطراف على وقف كل الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية ووعدت بألا توسع المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

وجاء في البيان، أن ممثلين من الحكومة السورية والمعارضة سيجتمعون قريباً في أستانة عاصمة كازاخستان تحت إشراف الدول الضامنة للاتفاق.

وأعلن الائتلاف السوري المعارض (أكبر تجمع للمعارضة السورية) عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

بدوره، أعلن الجيش السوري وقفاً لإطلاق النار في عموم البلاد يبدأ من منتصف ليل يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لحل سياسي للحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.

وقال الجيش في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الساعة صفر يوم 30-12-2016".

ويستثنى من وقف إطلاق النار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعة التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة وجميع الجماعات المرتبطة بها.