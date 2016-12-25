آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
-
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
-
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
-
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
-
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
-
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
-
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
-
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
-
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
-
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
الزيادة على القيمة المضافة لن تؤثر على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع:
مديرية الضرائب تدعو التجار إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطن
طمأنت المديرية العامة للضّرائب وقبل حلول السنة الجديدة 2017 المواطنين، بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة، الذي يتخوفون منه، لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، في وقت دعت تجار الجملة والتجزئة، إلى عدم المضاربة بالأسعار، لتجنب إثارة استياء المواطنين، الذين يعانون من خفض قدرتهم الشرائية ومن الارتفاع المفاجئ والعشوائي للأسعار.
واعتبر مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب، إبراهيم بن علي، في تصريح للإذاعة، الأربعاء، أنّ الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، ليس له أي تأثير على المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالخبز والحليب والسميد والأدوية والسكر والزيت والفواكه والخضروات، وكذلك عقود التأمين وأخطار الكوارث الطبيعية وغيرها، فهي غير معنية بهذه الزيادة.
وبدورها، خرجت الحكومة عن صمتها وأكدت أن الزيادات المرتقبة في 2017، لن تكون ذات تأثير على القدرة الشرائية للمواطن، فأسعار المواد المُدعمة من سكر وحليب وخبز لن تتغير، فيما يرتفع ثمن العجائن بين 1 و2 دج، أما البنزين العادي والممتاز فيعرف زيادة تقدر بـ 3 دج، وأسعار السجائر ترتفع بين 10 و20 دج.
ويشار إلى أن التجار والمنتجين لم ينتظروا المصادقة على قانون المالية 2017، وهرولوا إلى رفع أسعار مختلف المواد، غير آبهين بتدهور القدرة الشرائية للمواطن. وهو ما مهّد لظهور إشاعات عن الدخول في إضراب شامل، نفاه لاحقا ممثلو التجار.
اخذ الامور بالعلم و المعرفة و الدراسة - و ليس بالعاطفة2016/12/29 على 17:201
احسن سلاح هو مقاطعة شراء السلع خاصة الغير ضرورية مدة شهر على الأقل و سنرى حثالة التجار إلا من رحم ربي