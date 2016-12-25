لا تزال تداعيات إطلاق عملية اختيار المواقع الخاصة بسكنات "عدل 2" تثير فضول البعض، في وقت حبست أنفاس الآلاف من المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على معرفة مصيرهم بالرغم من أن بعضهم يعتبر من الأوائل المسجلين مع بداية إطلاق العملية، حيث فشلت كل محاولاتهم عند إدخال الرقم السري وكلمة المرور بجواب صادم "لست مبرمجا بعد لاختيار الموقع.. سيتم برمجتك لاحقا".
تمر أربعة أيام كاملة على انطلاق اختيار مواقع سكنات "عدل" للمكتتبين في 2013، الذي كانت قد حددت تاريخه وزارة السكن بداية من ليلة الثلاثاء الماضي، وهي المدة التي لا يزال موقع الوكالة يشهد فيها تدفقا يوميا بعدما قضى الآلاف من المسجلين ليالي بيضاء من أجل الظفر بالمواقع الأكثر طلبا، وإن كان الحظ قد ابتسم للبعض بعد جهد جهيد ومعاودة المحاولات دوريا إلا أن الآلاف منهم اصطدموا برد غير موفق عندما تفاجئهم عبارة "أنت لست مبرمجا بعد لاختيار الموقع.. سيتم برمجتك لاحقا"، بعدما تخلصوا من رد سبقه كان يحمل عبارة "رقم المرور خاطئ". وهي العبارة التي تتكرر عند كل محاولة، ما أفقد المكتتبين صوابهم، لا سيما منهم الذين سجلوا ضمن الأوائل ليتغير الرد إلى عدم برمجتهم في الوقت الراهن.
فبالرغم من تطمينات وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" بشأن قبول أولئك الذين يبدأ رقم تسجيلهم التسلسلي بدءا برمز الولاية ثم صفرين قبله إلا أن المعنيين بهذا الرقم لم يتمكنوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر من مواصلة التسجيل لاختيار المواقع، رغم أن رقمهم يدل على أنهم من الأوائل المسجلين في 2013، ليتأكد لدى هؤلاء أن الطلبات الموفقة تم أخذها بعين الاعتبار للمسجلين بالعاصمة التي تحصي 40 ألف مكتتب، مقارنة بالولايات الأخرى.
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عبارة "لست مبرمجا بعد لإختيار الموقع" تفزع طالبي سكنات عدل
راضية مرباح
لا تزال تداعيات إطلاق عملية اختيار المواقع الخاصة بسكنات "عدل 2" تثير فضول البعض، في وقت حبست أنفاس الآلاف من المكتتبين عبر مختلف ولايات الوطن، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على معرفة مصيرهم بالرغم من أن بعضهم يعتبر من الأوائل المسجلين مع بداية إطلاق العملية، حيث فشلت كل محاولاتهم عند إدخال الرقم السري وكلمة المرور بجواب صادم "لست مبرمجا بعد لاختيار الموقع.. سيتم برمجتك لاحقا".
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عبارة "لست مبرمجا بعد لإختيار الموقع" تفزع طالبي سكنات عدل
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تمر أربعة أيام كاملة على انطلاق اختيار مواقع سكنات "عدل" للمكتتبين في 2013، الذي كانت قد حددت تاريخه وزارة السكن بداية من ليلة الثلاثاء الماضي، وهي المدة التي لا يزال موقع الوكالة يشهد فيها تدفقا يوميا بعدما قضى الآلاف من المسجلين ليالي بيضاء من أجل الظفر بالمواقع الأكثر طلبا، وإن كان الحظ قد ابتسم للبعض بعد جهد جهيد ومعاودة المحاولات دوريا إلا أن الآلاف منهم اصطدموا برد غير موفق عندما تفاجئهم عبارة "أنت لست مبرمجا بعد لاختيار الموقع.. سيتم برمجتك لاحقا"، بعدما تخلصوا من رد سبقه كان يحمل عبارة "رقم المرور خاطئ". وهي العبارة التي تتكرر عند كل محاولة، ما أفقد المكتتبين صوابهم، لا سيما منهم الذين سجلوا ضمن الأوائل ليتغير الرد إلى عدم برمجتهم في الوقت الراهن.
فبالرغم من تطمينات وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" بشأن قبول أولئك الذين يبدأ رقم تسجيلهم التسلسلي بدءا برمز الولاية ثم صفرين قبله إلا أن المعنيين بهذا الرقم لم يتمكنوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر من مواصلة التسجيل لاختيار المواقع، رغم أن رقمهم يدل على أنهم من الأوائل المسجلين في 2013، ليتأكد لدى هؤلاء أن الطلبات الموفقة تم أخذها بعين الاعتبار للمسجلين بالعاصمة التي تحصي 40 ألف مكتتب، مقارنة بالولايات الأخرى.