بعد اتهامه بعلاقاته المشبوهة مع الصهيونية وزارة الداخلية تشمع مقر "روتاري غليزان"

شمعت وزارة الداخلية، الخميس، مقر نادي روتاري غليزان الذي يشتبه في ارتباطه بدوائر صهيونية، بعد أن كان محل شكاوى من عدة جمعيات محلية وفي مقدمته جمعية العلماء المسلمين.

وأكدت مصادر من الوزارة لقناة "الشروق نيوز" أن السلطات الولائية قامت بتشميع مقر النادي.