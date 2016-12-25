بعد اتهامه بعلاقاته المشبوهة مع الصهيونية

وزارة الداخلية تشمع مقر "روتاري غليزان"

date 2016/12/29 views 51 comments 0
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icon-writer عبد الرزاق.ب

صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية

شمعت وزارة الداخلية، الخميس، مقر نادي روتاري غليزان الذي يشتبه في ارتباطه بدوائر صهيونية، بعد أن كان محل شكاوى من عدة جمعيات محلية وفي مقدمته جمعية العلماء المسلمين.

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وأكدت مصادر من الوزارة لقناة "الشروق نيوز" أن السلطات الولائية قامت بتشميع مقر النادي.

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