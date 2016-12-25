قتيلان و10 جرحى في اصطدام عنيف بين شاحنتين و8 سيارات بسكيكدة

لقي، مساء الخميس، في حدود الساعة الخامسة وأربع دقائق، شخصان حتفهما، وأصيب 10 آخرين بجروح في حادث اصطدام عنيف بين شاحنتين و8 سيارات سياحية.

وذلك على مستوى الطريق السيار شرق غرب مدخل بلدية عين بوزيان، بولاية سكيكدة، حيث تم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش، فيما تم نقل الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى، ومن المحتمل جدا تحويلهم إلى مستشفيات قسنطينة أو عنابة. كما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها المعمقة لكشف ملابسات الحادث الحقيقية.