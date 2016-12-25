كشفت مصادر إعلامية تونسية، الخميس، أن الجزائر ستستضيف مطلع جانفي الداخل لقاء هو الأول من نوعه، بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر تحضيرا لإطلاق حوار شامل بين مختلف الأطراف.
ونشر موقع "الاقتصادي المغاربي" عن مصادر دبلوماسية تونسية، أن "أول لقاء في إطار المساعي الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا، سيجمع يوم 4 جانفي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، بمشاركة دبلوماسيين من تونس".
ووفق ذات المصدر "هذا اللقاء سيكون محطة للتأكيد على خيار الحل السياسي للازمة".
ويأتي هذا اللقاء، تتويجا لتحركات دبلوماسية جزائرية باتجاه مختلف أطياف الأزمة في ليبيا، امتدت لقرابة السنتين أين استقبلت فيها شخصيات ومسؤولين من عدة اتجاهات، فضلا عن اجتماعات مع ممثلين لعدة دول مهتمة بالشأن الليبي ودول الجوار.
واستقبلت الجزائر لأول مرة المشير خليفة حفتر، في 25 ديسمبر الجاري لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، وهي زيارة تلتها بعد أسبوع أخرى لرئيس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج فايز السراج .
ودعا السراج في ختام زيارته، إلى حوار شامل مع مختلف الأطراف بعيدا عن التدخلات الخارجية، من اجل الوصول إلى حل سياسي للازمة.
وزار السراج الجزائر لعدة مرات منذ اختياره في المنصب نهاية العام 2015، وكانت آخرها في أكتوبر الماضي لتليها زيارة أخرى نهاية نوفمبر لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في إطار محاولات لتقريب وجهات النظر بين سلطات طرابلس وطبرق.
وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في حوار للتلفزيون الجزائري، منذ أيام أن الجزائر في تحركاتها لحلحلة الأزمة في ليبيا، تعمل على مسارين، الأول جمع كل فرقاء الأزمة على طاولة واحدة ورفض التدخل الخارجي، والثاني هو توحيد الأجندات العالمية بشان هذه الازمة".
من جهته قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، الذي يتولى الملف الليبي حاليا أن هدف هذه التحركات على كافة المستويات، هو إطلاق حوار شامل بين الليبيين يقود إلى مخرج سياسي من الأزمة.
ومنذ أيام راسل عضو الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي الصلابي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج يدعوه إلى عقد جلسات حوار بين مختلف الأطراف في الجزائر، باعتبارها الدولة الأقدر على إدارة هذه الأزمة بحكم موقعها ومواقفها التي حافظت على مسافة واحدة بين جميع الأطراف.
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في لقاء هو الاول من نوعه مطلع جانفي
السراج وحفتر وجها لوجه بالجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
كشفت مصادر إعلامية تونسية، الخميس، أن الجزائر ستستضيف مطلع جانفي الداخل لقاء هو الأول من نوعه، بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر تحضيرا لإطلاق حوار شامل بين مختلف الأطراف.
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ونشر موقع "الاقتصادي المغاربي" عن مصادر دبلوماسية تونسية، أن "أول لقاء في إطار المساعي الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا، سيجمع يوم 4 جانفي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، بمشاركة دبلوماسيين من تونس".
ووفق ذات المصدر "هذا اللقاء سيكون محطة للتأكيد على خيار الحل السياسي للازمة".
ويأتي هذا اللقاء، تتويجا لتحركات دبلوماسية جزائرية باتجاه مختلف أطياف الأزمة في ليبيا، امتدت لقرابة السنتين أين استقبلت فيها شخصيات ومسؤولين من عدة اتجاهات، فضلا عن اجتماعات مع ممثلين لعدة دول مهتمة بالشأن الليبي ودول الجوار.
واستقبلت الجزائر لأول مرة المشير خليفة حفتر، في 25 ديسمبر الجاري لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، وهي زيارة تلتها بعد أسبوع أخرى لرئيس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج فايز السراج .
ودعا السراج في ختام زيارته، إلى حوار شامل مع مختلف الأطراف بعيدا عن التدخلات الخارجية، من اجل الوصول إلى حل سياسي للازمة.
وزار السراج الجزائر لعدة مرات منذ اختياره في المنصب نهاية العام 2015، وكانت آخرها في أكتوبر الماضي لتليها زيارة أخرى نهاية نوفمبر لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في إطار محاولات لتقريب وجهات النظر بين سلطات طرابلس وطبرق.
وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في حوار للتلفزيون الجزائري، منذ أيام أن الجزائر في تحركاتها لحلحلة الأزمة في ليبيا، تعمل على مسارين، الأول جمع كل فرقاء الأزمة على طاولة واحدة ورفض التدخل الخارجي، والثاني هو توحيد الأجندات العالمية بشان هذه الازمة".
من جهته قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، الذي يتولى الملف الليبي حاليا أن هدف هذه التحركات على كافة المستويات، هو إطلاق حوار شامل بين الليبيين يقود إلى مخرج سياسي من الأزمة.
ومنذ أيام راسل عضو الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي الصلابي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج يدعوه إلى عقد جلسات حوار بين مختلف الأطراف في الجزائر، باعتبارها الدولة الأقدر على إدارة هذه الأزمة بحكم موقعها ومواقفها التي حافظت على مسافة واحدة بين جميع الأطراف.