واشنطن تطرد 35 دبلوماسيا روسيا

أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الأمريكية أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة قبل طردهم من الولايات المتحدة وأغلقت بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك.

وأضافت الوكالة، الخميس 29 ديسمبر، نقلا عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن اتهمتهم بخرق قواعد النشاط الدبلوماسي، إضافة إلى إغلاق بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك بذريعة استخدامهما لأغراض استخبارية.

وادعت واشنطن أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات على خلفية "المضايقات" التي تمارسها السلطات الروسية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.