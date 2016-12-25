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واشنطن تطرد 35 دبلوماسيا روسيا
أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الأمريكية أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة قبل طردهم من الولايات المتحدة وأغلقت بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك.
وأضافت الوكالة، الخميس 29 ديسمبر، نقلا عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن اتهمتهم بخرق قواعد النشاط الدبلوماسي، إضافة إلى إغلاق بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك بذريعة استخدامهما لأغراض استخبارية.
وادعت واشنطن أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات على خلفية "المضايقات" التي تمارسها السلطات الروسية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.
بلقاسم - الجزائر2016/12/29 على 21:201
......وبكل بساطة سيطرد بوتين الديبلوماسيين الأمريكيين ...ولا تنسوا ...إنه قال ... الروس أقوى الأقوياء...,,وقد فرض نفسه في الشرق الأوسط.....
النح لا2016/12/29 على 21:432
الروس فور سلاح ومخابرات على الامريكان وغادي تخلصوها والنار تشعل في دياركم بدون اطفاء
abdelkader - algerie2016/12/29 على 21:573
المثل الشعبي يقول > " أولاد الكلبة كلهم كلاب ..."