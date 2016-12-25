اهتزت بلدية أم الطوب، أقصى جنوبي سكيكدة، الخميس، على وقع جريمة مرعبة، راح ضحيتها الشاب "م. صابر"، الذي لم يتجاوز ربيع عمره الـ 21 بعد، على يد صديقه وجاره "ل. نصر الدين"، البالغ من العمر 22 سنة.
وبحسب مصادر "الشروق"، فإن شجارا نشب بين المتهم والضحية، الذي كان في جلسة قمار، وكان المتهم يلعب فيها رفقة شلّة من زملائه وشركائه على مستوى الطريق المؤدي نحو مركز التكوين المهني ببلدية أم الطوب.
وأضافت ذات المصادر أن الضحية طلب من صديقه التوقف عن لعب القمار والابتعاد عن المكان، قدر الإمكان، غير أن المتهم تمادى في ذلك، ودعاه إلى السهر معه، قبل أن تنشب بينهما ملاسنات حادة، سرعان ما تطورت لتبادل السب والشتم، قبل أن يتبادلا الضرب.. وفي هذه الأثناء، استلّ المتهم خنجرا كان بحوزته، مستغلا جنح الظلام على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى مركز التكوين المهني، موجها إليه بذلك طعنة خنجر واحدة في القلب، كانت كافية وقاتلة لصديقه الذي أرداه قتيلا بعين المكان.
وفور وقوع الحادث، تدخلت وحدات الشرطة والحماية المدنية لتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوس غربي الولاية، بينما سارعت مصالح الأمن لتوقيف الجاني وفتح تحقيق في أسباب هذه الجريمة المروعة.
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سبب الجريمة شجار في جلسة قمار
شاب يغرس خنجرا في قلب صديقه ويرديه قتيلا في سكيكدة
أحمد زقاري
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اهتزت بلدية أم الطوب، أقصى جنوبي سكيكدة، الخميس، على وقع جريمة مرعبة، راح ضحيتها الشاب "م. صابر"، الذي لم يتجاوز ربيع عمره الـ 21 بعد، على يد صديقه وجاره "ل. نصر الدين"، البالغ من العمر 22 سنة.
وبحسب مصادر "الشروق"، فإن شجارا نشب بين المتهم والضحية، الذي كان في جلسة قمار، وكان المتهم يلعب فيها رفقة شلّة من زملائه وشركائه على مستوى الطريق المؤدي نحو مركز التكوين المهني ببلدية أم الطوب.
وأضافت ذات المصادر أن الضحية طلب من صديقه التوقف عن لعب القمار والابتعاد عن المكان، قدر الإمكان، غير أن المتهم تمادى في ذلك، ودعاه إلى السهر معه، قبل أن تنشب بينهما ملاسنات حادة، سرعان ما تطورت لتبادل السب والشتم، قبل أن يتبادلا الضرب.. وفي هذه الأثناء، استلّ المتهم خنجرا كان بحوزته، مستغلا جنح الظلام على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى مركز التكوين المهني، موجها إليه بذلك طعنة خنجر واحدة في القلب، كانت كافية وقاتلة لصديقه الذي أرداه قتيلا بعين المكان.
وفور وقوع الحادث، تدخلت وحدات الشرطة والحماية المدنية لتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوس غربي الولاية، بينما سارعت مصالح الأمن لتوقيف الجاني وفتح تحقيق في أسباب هذه الجريمة المروعة.