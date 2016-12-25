أكدت أن أصحابها زجوا بأسماء مزيفة لنشر الفوضى بلدية أولاد جلال تحقق في قوائم موازية للاستفادة من أراضٍ للبناء

أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بأولاد جلال، غربي ولاية بسكرة، الخميس، أن مصالح البلدية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية رفقة السلطات المعنية، قصد فتح تحقيق لمتابعة الأشخاص والجهات التي تقف وراء نشر قوائم، وصفها بالموازية والمزيفة، والتي تخص المرشحين للاستفادة من قطع الأراضي المخصصة للبناء، والبالغ عددها أكثر من 2000 قطعة، تم الإفراج عن القوائم الاسمية لها خلال اليومين الماضيين.

وبحسب رئيس البلدية، فان مصالح البلدية سجلت خلال اليومين الماضيين، قيام مجهولين بنشر وترويج بعض القوائم الاسمية غير الصحيحة، تتضمن أسماء لموظفين ومنتخبين ومواطنين، تم الزج بأسمائهم من قبل مجهولين على أساس أنهم مرشحون للاستفادة من هذه القطع الأرضية، وهذا الأمر -كما أضاف البيان- هدفه تشويه صورة هؤلاء الأشخاص ونشر الفوضى والبلبلة داخل البلدية، موضحا أن القوائم الرسمية والمعتمدة للمستفيدين هي تلك المعلقة في الأماكن الخمسة التي حددتها البلدية لا غير، كما أن هذه القوائم الرسمية تحمل الختم الرسمي للبلدية بكل وضوح، أما القوائم والأوراق غير المختومة والمتداولة في أماكن أخرى فهي غير صحيحة ومغلوطة، والبلدية كما قال رئيس المجلس الشعبي البلدي عازمة على التحقيق فيها بجدية وحزم، بمعية السلطات المختصة، لأنها كما قالت تهدد الاستقرار والأمن داخل تراب البلدية.