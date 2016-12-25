دعت إلى ترجيح نهج المصالحة الوطنية الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رحبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، الذي أعلن عنه، الخميس، داعية كل الأطراف إلى تغليب لغة الحوار ونهج المصالحة الوطنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام به لفتح المجال لبدء المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يراعي المصلحة العليا لسوريا الشقيقة وشعبها".

وتابع بن علي الشريف "إذ نذكر بموقف الجزائر الداعي منذ البداية إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية، فإننا ندعو الأشقاء السوريين والأطراف المعنية بالأزمة إلى تغليب لغة الحوار وترجيح نهج المصالحة الوطنية من أجل إيجاد مخرج يكفل الحفاظ على سيادة الشعب السوري واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري، قد أعلنت، الخميس، عن وقف شامل للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية اعتبارا من منتصف ليلة الخميس.