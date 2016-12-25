أكد المفتي العام في السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن "السعودية سمحت لجميع المسلمين بالقدوم لأداء مناسك الحج ولم تمنع أحداً من أداء الفريضة إلا من أراد السوء والشر، فهؤلاء لابد من منعهم".
وقال المفتي لصحيفة عكاظ السعودية، الجمعة: "السعودية لم تمنع سوى من أراد السوء بالحجاج، أما من جاء ليؤدي هذه الفريضة فالدولة فتحت الأبواب وسهلت الطرق والإجراءات كلها وهذا أمر دأبت عليه، فمنذ 100 عام والحج في أمن وطمأنينة ولله الحمد".
وأوضح آل الشيخ، أن واجب الحكومة السعودية حماية الحرمين الشريفين وإبعاد كل ما من شأنه تعكير صفو الحجيج وإفساد مناسكهم.
وأضاف أن "الدولة ولله الحمد قامت بشؤون الحرمين خير قيام في أمن وأمان واستقرار وتوفير للمعيشة وكافة الخدمات اللازمة".
وعن الأصوات التي أشاعت منع الحجاج الإيرانيين من القدوم لأداء المناسك العام الماضي قال المفتي العام: "كل هذه أحقاد وبغضاء، فالعالم كله يشهد أن السعودية لم تمنع حاجاً نظامياً واحداً، بل تحملت الرسوم وسهلت أفضل السبل وسعت لتذليل كل ما يهم أمر الحجيج".
وتابع: "الدولة واجبها حماية الحرمين وإبعاد كل من فيه سوء وضرر، من أتى حاجاً فأهلاً وسهلاً ومن أتى مفسداً فلا".
يشار إلى أن منظمة الحج والزيارة الإيرانية امتنعت سابقاً عن التوقيع على محضر الترتيبات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة لأداء مناسك الحج، ما تسبب في عدم حضور الحجاج الإيرانيين العام الماضي عبر طهران.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1السراج وحفتر وجها لوجه بالجزائر
2واشنطن تطرد 35 دبلوماسيا روسيا
3هكذا بنى صدام دولة بهوية وطنية جامعة وهدّمها الطائفيون
4السيسي يتنازل رسميا عن جزيرتين للسعودية
5الإرهاب في كل مكان.. انقلاب تركيا.. انتخاب ترامب ومعركة حلب
Français English
الرأي
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
جمال لعلامي
الكذب حلال!
رشيد ولدبوسيافة
لصوص العلم!
محمد بوالروايح
الشريف قاهر.. عَلم آخر يرحل إلى العالم الآخر
حبيب راشدين
رادفات 2017 لراجفات 2016
عبد الرزاق قسوم
الحصاد المـر
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
مفتي المملكة:
السعودية لم تمنع أحداً من الحج وواجبها إبعاد معكري الصفو
وكالات - الشروق أونلاين
أكد المفتي العام في السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن "السعودية سمحت لجميع المسلمين بالقدوم لأداء مناسك الحج ولم تمنع أحداً من أداء الفريضة إلا من أراد السوء والشر، فهؤلاء لابد من منعهم".
تغطيات ذات صلة
روسيا: سنرد على العقوبات الأمريكية بالمثل
الجزائر ترحّب بوقف إطلاق النار في سوريا
السعودية لم تمنع أحداً من الحج وواجبها إبعاد معكري الصفو
الطائرات الروسية تقصف "داعش" في محيط الباب السورية
الهدنة في سوريا صامدة
وقال المفتي لصحيفة عكاظ السعودية، الجمعة: "السعودية لم تمنع سوى من أراد السوء بالحجاج، أما من جاء ليؤدي هذه الفريضة فالدولة فتحت الأبواب وسهلت الطرق والإجراءات كلها وهذا أمر دأبت عليه، فمنذ 100 عام والحج في أمن وطمأنينة ولله الحمد".
وأوضح آل الشيخ، أن واجب الحكومة السعودية حماية الحرمين الشريفين وإبعاد كل ما من شأنه تعكير صفو الحجيج وإفساد مناسكهم.
وأضاف أن "الدولة ولله الحمد قامت بشؤون الحرمين خير قيام في أمن وأمان واستقرار وتوفير للمعيشة وكافة الخدمات اللازمة".
وعن الأصوات التي أشاعت منع الحجاج الإيرانيين من القدوم لأداء المناسك العام الماضي قال المفتي العام: "كل هذه أحقاد وبغضاء، فالعالم كله يشهد أن السعودية لم تمنع حاجاً نظامياً واحداً، بل تحملت الرسوم وسهلت أفضل السبل وسعت لتذليل كل ما يهم أمر الحجيج".
وتابع: "الدولة واجبها حماية الحرمين وإبعاد كل من فيه سوء وضرر، من أتى حاجاً فأهلاً وسهلاً ومن أتى مفسداً فلا".
يشار إلى أن منظمة الحج والزيارة الإيرانية امتنعت سابقاً عن التوقيع على محضر الترتيبات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة لأداء مناسك الحج، ما تسبب في عدم حضور الحجاج الإيرانيين العام الماضي عبر طهران.