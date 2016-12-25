ذكرت وكالات أنباء روسية، أن روسيا أعلنت، الجمعة، اعتزامها طرد 35 دبلوماسياً أمريكياً ومنع الطاقم الدبلوماسي الأمريكي من استخدام بيت ومخزن في موسكو وذلك رداً على عقوبات فرضتها عليها واشنطن.
ونقلت الوكالات عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إنه اقترح على الرئيس فلاديمير بوتين هذه الإجراءات.
وأمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يوم الخميس، بطرد 35 روسياً يشتبه بتجسسهم وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين فيما يتصل باختراق كيانات سياسية أمريكية في انتخابات الرئاسة هذا العام.
وقال لافروف، إن روسيا لن تدع العقوبات تمر دون رد وإن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم (الجمعة)، إن إدارة أوباما تنهي حكمها للولايات المتحدة "بنوبة معاداة لروسيا".
وقال ميدفيديف في صفحته على موقع فيسبوك بعد يوم من فرض عقوبات أمريكية على روسيا رداً على اختراق إلكتروني مزعوم لمؤسسات الحزب الديمقراطي الأمريكي: "المؤسف أن إدارة أوباما التي بدأت عملها باستعادة علاقاتنا تنهي حكمها بنوبة معاداة لروسيا. صاحبتكم السلامة".
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روسيا: سنرد على العقوبات الأمريكية بالمثل
وكالات - الشروق أونلاين
ذكرت وكالات أنباء روسية، أن روسيا أعلنت، الجمعة، اعتزامها طرد 35 دبلوماسياً أمريكياً ومنع الطاقم الدبلوماسي الأمريكي من استخدام بيت ومخزن في موسكو وذلك رداً على عقوبات فرضتها عليها واشنطن.
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ونقلت الوكالات عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إنه اقترح على الرئيس فلاديمير بوتين هذه الإجراءات.
وأمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يوم الخميس، بطرد 35 روسياً يشتبه بتجسسهم وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين فيما يتصل باختراق كيانات سياسية أمريكية في انتخابات الرئاسة هذا العام.
وقال لافروف، إن روسيا لن تدع العقوبات تمر دون رد وإن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم (الجمعة)، إن إدارة أوباما تنهي حكمها للولايات المتحدة "بنوبة معاداة لروسيا".
وقال ميدفيديف في صفحته على موقع فيسبوك بعد يوم من فرض عقوبات أمريكية على روسيا رداً على اختراق إلكتروني مزعوم لمؤسسات الحزب الديمقراطي الأمريكي: "المؤسف أن إدارة أوباما التي بدأت عملها باستعادة علاقاتنا تنهي حكمها بنوبة معاداة لروسيا. صاحبتكم السلامة".