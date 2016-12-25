نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة بحكمها الصادر في حق عصابة مكونة من 3 أشخاص، مختصة في السرقة، قامت بالسطو على محل للمجوهرات وسط البويرة، واستولت على ما قيمته مليارا سنتيم من الذهب، بطريقة مقتبسة من الأفلام السينمائية، حيث أدانتهم بأحكام تراوحت بين 13 و20 سنة سجنا نافذا، مع تعويض الضحية بقيمة المسروقات.
مجريات القضية تعود إلى شهر رمضان من السنة الفارطة، أين قام المتهم (ر.س) في الثلاثينات من عمره، بكراء محل مجاور لمحل آخر مختص في بيع المجوهرات بحي 50 مسكنا وسط البويرة، يملكه أحد التجار المنحدرين من ولاية باتنة، والذي أعلن عن دخوله في عطلة لمدة نصف شهر بمناسبة شهر رمضان، وهو الأمر الذي استغله المتهم رفقة شريكيه لتنفيذ خطة، اقتبسوها من الأفلام السينمائية، حيث قاموا بتكسير الحائط الفاصل بين المحلين ليتسللوا داخل محل المجوهرات، ويقوموا بالاستيلاء على كامل مكوناته من المعدن النفيس، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة .
أما صاحب المحل، فقد تفاجأ بعد عودته بعملية السرقة التي تعرض إليها، لاسيما وأنها تقع بالقرب من مقر الأمن الذي أودع شكوى على مستواه، حيث باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، لاسيما مع صاحب البناية الذي دل المحققين على الزبون المتهم، والذي بدوره دل على شريكيه المتواجدين في حالة فرار، ليتم تقديم ملفهم أمام محكمة الجنايات بتهمتي تكوين جمعية أشرار، والسرقة المقترنة باستعمال سلاح ظاهر، والكسر والعنف مع استحضار مركبة، وأدانت المتهم الموقوف بعقوبة السجن النافذ لمدة 13 سنة، فيما أدين المتهمان الآخران غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا، مع تعويض الضحية بمبلغ مليار و900 مليون سنتيم، هي قيمة المسروقات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1ضبط مفتش رئيسي "للتجارة" بسكيكدة متلبسا بتلقي رشوة بـ150 مليون
220 ألف سائح عبروا المراكز الحدودية بتبسة في يوم
3استعادة وسم الجزائر على "دڤلة نور" المسروق
4مديرية الضرائب تدعو التجار إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطن
5قتيلان و10 جرحى في اصطدام عنيف بين شاحنتين و8 سيارات بسكيكدة
Français English
الرأي
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
جمال لعلامي
الكذب حلال!
رشيد ولدبوسيافة
لصوص العلم!
محمد بوالروايح
الشريف قاهر.. عَلم آخر يرحل إلى العالم الآخر
حبيب راشدين
رادفات 2017 لراجفات 2016
عبد الرزاق قسوم
الحصاد المـر
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
استولوا على ما قيمته ملياران من الذهب على طريقة الأفلام السينمائية
أحكام بين 13 و20 سنة سجنا لعصابة سطت على محل للمجوهرات بالبويرة
أحسن حراش
نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة بحكمها الصادر في حق عصابة مكونة من 3 أشخاص، مختصة في السرقة، قامت بالسطو على محل للمجوهرات وسط البويرة، واستولت على ما قيمته مليارا سنتيم من الذهب، بطريقة مقتبسة من الأفلام السينمائية، حيث أدانتهم بأحكام تراوحت بين 13 و20 سنة سجنا نافذا، مع تعويض الضحية بقيمة المسروقات.
تغطيات ذات صلة
جمعية "ياسر" السياحية تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية بأعلي الشريعة
أحكام بين 13 و20 سنة سجنا لعصابة سطت على محل للمجوهرات بالبويرة
بلدية أولاد جلال تحقق في قوائم موازية للاستفادة من أراضٍ للبناء
الداخلية تقرر تشميع مقر نادي “الروتاري” المشبوه بغليزان
شاب يغرس خنجرا في قلب صديقه ويرديه قتيلا في سكيكدة
مجريات القضية تعود إلى شهر رمضان من السنة الفارطة، أين قام المتهم (ر.س) في الثلاثينات من عمره، بكراء محل مجاور لمحل آخر مختص في بيع المجوهرات بحي 50 مسكنا وسط البويرة، يملكه أحد التجار المنحدرين من ولاية باتنة، والذي أعلن عن دخوله في عطلة لمدة نصف شهر بمناسبة شهر رمضان، وهو الأمر الذي استغله المتهم رفقة شريكيه لتنفيذ خطة، اقتبسوها من الأفلام السينمائية، حيث قاموا بتكسير الحائط الفاصل بين المحلين ليتسللوا داخل محل المجوهرات، ويقوموا بالاستيلاء على كامل مكوناته من المعدن النفيس، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة .
أما صاحب المحل، فقد تفاجأ بعد عودته بعملية السرقة التي تعرض إليها، لاسيما وأنها تقع بالقرب من مقر الأمن الذي أودع شكوى على مستواه، حيث باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، لاسيما مع صاحب البناية الذي دل المحققين على الزبون المتهم، والذي بدوره دل على شريكيه المتواجدين في حالة فرار، ليتم تقديم ملفهم أمام محكمة الجنايات بتهمتي تكوين جمعية أشرار، والسرقة المقترنة باستعمال سلاح ظاهر، والكسر والعنف مع استحضار مركبة، وأدانت المتهم الموقوف بعقوبة السجن النافذ لمدة 13 سنة، فيما أدين المتهمان الآخران غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا، مع تعويض الضحية بمبلغ مليار و900 مليون سنتيم، هي قيمة المسروقات.