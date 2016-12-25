عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد التماس 4 سنوات سجنا للممثل السابق لفريق "آسي ملاينو" بالجزائر

التمس الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك في حق الممثل السابق للفريق الإيطالي اسي ميلانو بالجزائر المسمى "خ.د" وذلك عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح المركب الأولمبي محمد بوضياف نظير استغلاله المنشآت الرياضية للمركب.

القضية تم تأجيلها الأسبوع الماضي بناء على طلب دفاع الضحية وهي القضية التي جاءت بناء على توقيف المتهم بناء على صدور أمر بالقبض في حق المتهم بعد الشكوى التي تم رفعها ضد المتهم وشركائه من طرف إدارة ملعب 5 جويلية الأولمبي والمركب الأولمبي محمد بوضياف بسبب عدم تسديد المتهمين مبلغ 1.5 مليار سنتيم، كمبالغ مستحقة نظير استعمال الأكاديمية والتي تعرف باسم "اكسيلانس الجزائر" للمنشآت الرياضية للمركب الأولمبي.

المتهم المتواجد رهن المؤسسة العقابية بالحراش وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، قال إن الشيك المتابع بسببه سلمه لإدارة المركب بناء على اتفاقية مسبقة بين مؤسسة اكسيلانس وإدارة المركب لم تتم بعد الأشغال التي كانت تجرى في المركب، الأمر الذي جعله لا يدفع المبلغ المستحق ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.