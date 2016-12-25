في يوم تكويني لشرح قانون المرور أمن العاصمة يحذر الناقلين من مجازر الطرقات

نظم أمن ولاية الجزائر يوما تكوينيا تحسيسيا على مستوى قاعة المحاضرات الكائنة بمقر المصلحة الولائية للأمن العمومي، لفائدة ممارسي نشاط نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات. وذلك في إطار العمل التوعوي والتحسيسي المسطر من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وقصد إرساء ثقافة السلامة المرورية في تصرفات السائقين، وكذا حفاظا على سلامة المواطنين

اليوم التكويني غرضه نشر الثقافة المرورية في أوساط السائقين، وبالتحديد سواق حافلات نقل المسافرين، سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات، وكذا سائقي الوزن الثقيل، وذلك لتحقيق عدة أهداف، على رأسها تعزيز معارف هذه الفئة من السائقين حول أبجديات قانون المرور، وشروط النقل وفق التنظيمات القانونية السارية المفعول، إضافة إلى خلق روح المسؤولية في نفوس السائقين، وتعزيز وعيهم الذاتي بضرورة احترام هذه القوانين، هذا الأمر، من شانه أن يكون عاملا فعالا في التقليل من حوادث المرور، خصوصا في الطرق ما بين الولايات، التي تشهد حوادث مرورية مروّعة، اغلبها تتسبب فيها الشاحنات وحافلات نقل المسافرين.