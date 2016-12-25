شنت قوات الجيش الوطني الشعبي، منذ الأربعاء الفارط، أكبر عملية تمشيط ومسح شاملة للمنطقة المسماة رحال بالقرب من جبل غيلاس، الواقع بإقليم دائرة برج الأمير عبد القادر حوالي 80 كلم عن مقر عاصمة ولاية تيسمسيلت.
وجاءت هذه العملية استنادا إلى مصادر "الشروق"، بعد أيام قليلة من قيام مسلحين يجهل عددهم بتجريد 3 مواطنين من أسلحتهم التي تمثلت في بنادق صيد وحسب ذات المصادر، فإن الضحايا كانوا يتفقدون أراضيهم الفلاحية بمنطقة رحال الريفية الواقعة على الحدود بين بلديتي برج الأمير عبد القادر واليوسفية، قبل أن يقعوا بين أيدي المسلحين الذين لم يتوانوا عن تجريدهم من أسلحتهم وإبراحهم ضربا. وأشارت مصادرنا إلى أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في القضية استمعت خلاله إلى أقوال وإفادات الضحايا.
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الجيش يطارد إرهابيين بجبال تيسمسيلت
ع .تباق
شنت قوات الجيش الوطني الشعبي، منذ الأربعاء الفارط، أكبر عملية تمشيط ومسح شاملة للمنطقة المسماة رحال بالقرب من جبل غيلاس، الواقع بإقليم دائرة برج الأمير عبد القادر حوالي 80 كلم عن مقر عاصمة ولاية تيسمسيلت.
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وجاءت هذه العملية استنادا إلى مصادر "الشروق"، بعد أيام قليلة من قيام مسلحين يجهل عددهم بتجريد 3 مواطنين من أسلحتهم التي تمثلت في بنادق صيد وحسب ذات المصادر، فإن الضحايا كانوا يتفقدون أراضيهم الفلاحية بمنطقة رحال الريفية الواقعة على الحدود بين بلديتي برج الأمير عبد القادر واليوسفية، قبل أن يقعوا بين أيدي المسلحين الذين لم يتوانوا عن تجريدهم من أسلحتهم وإبراحهم ضربا. وأشارت مصادرنا إلى أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في القضية استمعت خلاله إلى أقوال وإفادات الضحايا.