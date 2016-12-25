أفرادها انتحلوا صفة أطباء ومصالح الأمن أوقفتهم بميلة عصابة تبيع للفتيات خلطات عبر الفايسبوك لاستعادة عذرياتهن

أوقفت عناصر خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة أحد الأشخاص كان يقوم بترويج خلطة أعشاب طبية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، يستهدف من خلالها الفتيات الراغبات في استعادة عذريتهن مقابل مبلغ مالي يقدر بـ60 ألف دينار، وذلك بعدما تم تحديد هويته باستعمال تقنيات التحري عبر شبكة الإنترنت، حيث ضبط على مستوى مدينة وادي النجاء رفقة شخصين آخرين ينحدران من ولاية مجاورة.

وبعد إخضاعهم لعملية التلمس عثر بحوزة المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 41 سنة على سلاح أبيض محظور و3 أختام مستطيلة مقلدة، فيما عثر بحوزة الشخص الثاني البالغ من العمر 28 سنة على علبة بداخلها دواء وواقيات ذكرية ومبلغ مالي قدر بـ71500 دج، إضافة إلى شخص آخر يبلغ من العمر 29 سنة، ليتم تحويلهم إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية. وحسب مصالح الأمن لولاية ميلة، فان التحقيق مع المشتبه فيهم أفضى إلى قيام الشخص الأول بانتحال صفات متعددة منها طبيب وسائق مع محاولته النصب على الفتيات الفاقدات لعذريتهن، أما الشخص الثاني فمتورط في جنحة التحريض على الإجهاض وجنحة المشاركة بالنسبة للشخص الثالث.

وعقب استكمال جميع إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام نيابة محكمة ميلة التي أمرت بوضع الشخصين البالغين من العمر 41 و28 سنة رهن الحبس المؤقت، فيما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.