أسعار القهوة ترتفع دون رقيب ولا حسيب

فجأة وبدون مقدمات أو مبررات ارتفع سعر كأس القهوة والشاي في مقاهي بلدية بوزقان الواقعة شرق تيزي وزو، وأصبح هذا الارتفاع حديث الناس، خاصة الملايين من مرتادي المقاهي.

فبعد ارتفاع سعر المشروبات جاء دور القهوة والشاي، حيث وصل سعر كوب من الشاي إلى 40 دج، بعد أن كان 25 دج وسعر فنجان قهوة بـ 30 دج بعد أن كان 20 دج، وهذه الزيادات حسب بعض المواطنين عشوائية، ما جعلهم يطالبون من المصالح المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق هؤلاء السماسرة الذين يقومون برفع الأسعار دون رقيب ولا حسيب.