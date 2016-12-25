وجه عمال مؤسسة فنون وثقافة نداء استغاثة إلى والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ من اجل التدخل العاجل لإيجاد حل لقضية التوقيف التي طالتهم من قبل إدارة المؤسسة بعد الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظموها للمطالبة بحقوقهم وإيصال وصت معاناتهم إلى الجهات الرسمية.
وقال عمال موقفون من العمل بالمؤسسة في "بيان" الاستغاثة المرفق بإمضاءاتهم وتسلمت "الشروق" نسخة منه، أنّ إدارة المؤسسة عمدت إلى تهميش الإطارات ذات الخبرة والكفاءات وكسرت روح المبادرة فيهم، إضافة إلى التحرش الإداري بكل من يريد المطالبة بحقوقه.
وأضاف "البيان" أنّ الإدارة تعمل على ترهيب العمال والتمييز بينهم وتمارس المحسوبية كما تطبق سياسة الإقصاء مع عدد من الموظفين ونعتهم بعدم الكفاءة وباللا وعي، ناهيك عن تحويلهم اضطراريا وإجبارهم على التقاعد المسبق.
وأشار الموقّعون على البيان "بحري بشير، غريب رضا، عايد سفيان، نطّاف بلقاسم كمال، بومزبر عبد المنير، حمدود محمد اسماعيل، لموي سيد علي، سيفي رشيد، قرّي خالد"، أنّ المؤسسة لا تحدد مهام الموظفين حتى أصبحت الفوضى سيدة الموقف وكذا اللجوء إلى التوظيف العشوائي في حين أنّ أزيد من 70 بالمائة يعانون من عدم تكليفهم بأية مهمة.
ويلفت العمال إدارة المؤسسة بارتفاع حالات المثول أمام المجلس التأديبي الاستشاري بصفة وصفوها بالتعسفية لا تراعي الإجراءات الإدارية المعمول بها وفق القانون.
ويتهم هؤلاء قسم الموارد البشرية ومصلحة المستخدمين بأنّه تحول إلى أقسام ردعية وعقابية ضد العمال، فضلا عن غلق قنوات الاتصال وعدم الرد على انشغالات وطالبات العمال.
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عمال من "مؤسسة فنون وثقافة" يناشدون زوخ لإنصافهم
حسان. م
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
وجه عمال مؤسسة فنون وثقافة نداء استغاثة إلى والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ من اجل التدخل العاجل لإيجاد حل لقضية التوقيف التي طالتهم من قبل إدارة المؤسسة بعد الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظموها للمطالبة بحقوقهم وإيصال وصت معاناتهم إلى الجهات الرسمية.
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وقال عمال موقفون من العمل بالمؤسسة في "بيان" الاستغاثة المرفق بإمضاءاتهم وتسلمت "الشروق" نسخة منه، أنّ إدارة المؤسسة عمدت إلى تهميش الإطارات ذات الخبرة والكفاءات وكسرت روح المبادرة فيهم، إضافة إلى التحرش الإداري بكل من يريد المطالبة بحقوقه.
وأضاف "البيان" أنّ الإدارة تعمل على ترهيب العمال والتمييز بينهم وتمارس المحسوبية كما تطبق سياسة الإقصاء مع عدد من الموظفين ونعتهم بعدم الكفاءة وباللا وعي، ناهيك عن تحويلهم اضطراريا وإجبارهم على التقاعد المسبق.
وأشار الموقّعون على البيان "بحري بشير، غريب رضا، عايد سفيان، نطّاف بلقاسم كمال، بومزبر عبد المنير، حمدود محمد اسماعيل، لموي سيد علي، سيفي رشيد، قرّي خالد"، أنّ المؤسسة لا تحدد مهام الموظفين حتى أصبحت الفوضى سيدة الموقف وكذا اللجوء إلى التوظيف العشوائي في حين أنّ أزيد من 70 بالمائة يعانون من عدم تكليفهم بأية مهمة.
ويلفت العمال إدارة المؤسسة بارتفاع حالات المثول أمام المجلس التأديبي الاستشاري بصفة وصفوها بالتعسفية لا تراعي الإجراءات الإدارية المعمول بها وفق القانون.
ويتهم هؤلاء قسم الموارد البشرية ومصلحة المستخدمين بأنّه تحول إلى أقسام ردعية وعقابية ضد العمال، فضلا عن غلق قنوات الاتصال وعدم الرد على انشغالات وطالبات العمال.