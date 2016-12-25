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معركة طاحنة تخلف 10 جرحى في موكب جنائزي ببريكة
اندلعت الجمعة، معركة طاحنة في قلب مدينة بريكة بين عائلتين استعملت فيها الهراوات والسكاكين، قبل أن تنتقل إلى مستشفى المدينة، حيث أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح.
واستنادا إلى شهود عيان فإن الشجار وقع في موكب جنائزي بعد صلاة الجمعة وصلاة الجنازة، وتحديدا في المكان المسمى الرومبوان، حيث تفاجأ الناس الذين توقفوا لمرور الموكب الجنائزي بنزول عشرات الأشخاص من المشيعين من سياراتهم وهم يحملون هراوات وخناجر، فتعاركوا فيما بينهم ولم يستطع أحد الاقتراب منهم، وفر الجميع وأغلقوا محلاتهم التجارية، وقد أصيب نحو 10 أشخاص منهم بجروح متفاوتة من بينهم شباب وشيوخ نقلوا على عجل إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة أين تجددت الاشتباكات مرة أخرى، وأصيب المرضى هناك بالهلع والذعر، وبعد جهد كبير تمكن القائمون على شؤون المستشفى من إبعادهم ،غير أن المعركة تواصلت خارجه.
ولم تعرف الأسباب الحقيقية لنشوب هذه المعركة الدامية، وفي الوقت الذي أفادت مصادر بأن سببها تصادم خفيف بين سيارتين كانتا تسيران في الموكب الجنائزي عزاها البعض إلى تصفية حسابات بين المتخاصمين.
2016/12/30 على 20:411
اغرب خبر قرأته في حياتي ،،،
ferhi - xcv@com2016/12/30 على 20:442
hadhou ouhouch hayaouah
hamza - chelghoum.laid2016/12/30 على 20:533
2017 هاذي البداية او مزال مزال.