تمكنت، نهاية الأسبوع، مصالح الدرك الوطني ببلدية برج بن عزوز غرب بسكرة من حجز نحو 3 كلغ من الكيف بحوزة شاب يبلغ 23 سنة.
واستناد إلى معلومات مؤكدة، فإن الشاب الموقوف كان محل بحث من الدرك الوطني في قضية اعتداء على شخص آخر وحين ضبطه رجال الدرك بالمكان المسمى "الدشرة" بالبلدية المعنية أخضع للتفتيش هو والدراجة النارية التي كان يقودها، أين عثر الدرك على كمية المخدرات تحت المقعد الخلفي للدراجة .
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حجز3 كلغ كيف تحت مقعد دراجة نارية ببسكرة
مراد. ب
تمكنت، نهاية الأسبوع، مصالح الدرك الوطني ببلدية برج بن عزوز غرب بسكرة من حجز نحو 3 كلغ من الكيف بحوزة شاب يبلغ 23 سنة.
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واستناد إلى معلومات مؤكدة، فإن الشاب الموقوف كان محل بحث من الدرك الوطني في قضية اعتداء على شخص آخر وحين ضبطه رجال الدرك بالمكان المسمى "الدشرة" بالبلدية المعنية أخضع للتفتيش هو والدراجة النارية التي كان يقودها، أين عثر الدرك على كمية المخدرات تحت المقعد الخلفي للدراجة .