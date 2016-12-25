توقيف 8 أشخاص بتهم المتاجرة بالزطلة والمهلوسات

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر بحر الأسبوع المنصرم، خمسة قضايا مختلفة، أوقفت خلالها ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، لحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية و المتاجرة فيها، وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

حيث تم حجز خمسة صفائح من المخدرات نوع "راتنج القنب"، 240 قرص مهلوس، 12 سكينا، و25 غراما من المخدرات، ومبلغ مالي معتبر يقدر بـ16 مليون سنتيم، وعالجت مصالح امن المقاطعة الإدارية لزرالدة، من خلال فرقة الشرطة القضائية، 3 قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمتاجرة فيها، حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف طالبين جامعيين بحوزتهما 20 قرصا مهلوسا، 25 غراما من القنب الهندي، و79260 دينار من عائدات بيع هذه السموم المحظورة، كما تم توقيف مشتبه فيه مسبوق قضائيا وبحوزته 190 قرص مهلوس.و 5صفائح من المخدرات نوع راتنج القنب، بالإضافة إلى مشتبه فيه ثالث، ضبط بحوزته على 5 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره 7650 دينار ترجع لعائدات المتاجرة في الممنوعات، في حين تم توقيف مشتبه فيه آخر بحوزته 12 سلاحا ابيض محظور.

كما تمكنت مصالح امن المقاطعة الإدارية للشراقة على اثر معلومة واردة، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، كانا يستغلان احد الأوكار المهجورة بذات المكان لترويج المخدرات، حيث تم توقيفهما بذات الوكر، وضبط بحوزتهما على 14 مؤثرا عقلي، قطعة من المخدرات، سلاح ابيض، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في المحظور قدره 71250 دينار. وتم إيداع 5 متهمين الحبس المؤقت.