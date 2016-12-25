أسترالية تُشهر إسلامها بالنعامة

في جو مفعم بالإيمان، وفي شهر مولد خير الأنام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نطقت الأسترالية، نطالي أوين، في العقد الرابع من العمر بالشهادتين، الأربعاء الفارط، وسط تكبيرات وتهليلات المصلين بمسجد بلال بن رباح بالنعامة.

الوافدة الجديدة على دين الحق اختارت كريمة وصالحة اسمين لها، حيث كشفت في حديث جمعها بـ"الشروق"، أنها اعتنقت الإسلام تأثرا بأخلاق زوجها المسلم، والذي تعود أصوله لعائلة صالحي من عين الصفراء، كما أردفت أنها وجدت عائلات مسلمة متسامحة وأخوات أحببنها وأحبّتهن كثيرا، كما أن دخولها الإسلام هو شرف لها.

وخصّت مديرية الشؤون الدينية للنعامة الرعية الأسترالية بتكريم، بمناسبة نهائي مسابقة حافظات كتاب الله واختتام إحياء ليلي شهر ربيع الأول وذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلّم.