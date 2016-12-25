مبادرة لحماية قطيع حمير من الثلج تلهب الفايسبوك

يتداول نشطاء على الفايسبوك صورا لمبادرة شباب من عين كرمس بولاية تيارت بإيواء قطيع من الحمير في مستودع لحمايتها من الثلوج.

وكتب صاحب الصفحة التي رفعت عليها الصور أن الحمير كانت تحت رحمة البرد والثلج فتمت تدفئتها بالماء الساخن لإذابة الثلج الذي كسا ظهورها.

وإن بدت الصور قديمة ولا تخص هذه الأيام على اعتبار أن الولاية لم تشهد تساقطا للثلج تعد المبادرة واحدة من المبادرات الكثيرة التي يلجأ إليها المواطنون في الجزائر العميقة في إطار الرفق بالحيوان، فبقدر ما هنالك أناس يجرؤون على تعذيب الحيوانات كقصة صاحب فيديو "تاكلي الجاج" هناك من يعطفون على تلك البهائم ويرحمونها.