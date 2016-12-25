شاب يشتري هاتفا ذكيا فيتهم بسرقته

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عام نافذ وغرامة بقيمة 50 ألف دج لشاب في العقد الثاني من العمر لارتكابه جنحة السرقة، على أساس الشكوى التي تقدم بها الضحية.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت ملابساتها عندما تقدم شاب إلى مصالح الأمن للإبلاغ عن سرقة هاتفه الذكي، على إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها ليتم التوصل إلى المتهم، هذا الأخير الذي أنكر خلال المحاكمة الفعل المنسوب إليه موضحا أنه أرجع الهاتف لصاحبه بعد أن اشتراه من شخص يدعى رؤوف بقيمة 18 ألف دج جاهلا أنه مسروق، وأوضح للقاضي الجزائي أنه على الضحية مواجهته والتأكيد بأنني من اعتدى عليه بسكين وسرق منه هاتفه. للإشارة غاب الضحية عن جلسة المحاكمة وطلب الدفاع تبرئة ساحة موكله أصلا واحتياطيا إفادته بالبراءة لفائدة الشك.