مصرع شاب وإصابة 10 أشخاص في اصطدام سيارتين ببلعباس

لقي شاب مصرعه، وأصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور أليم وقع مساء الخميس، بالطريق الوطني رقم 13 الرابط بين سيدي بلعباس ووهران، في شطره العابر لإقليم دائرة عين البرد.

وحسب ما أكدته خلية الصحافة للحماية المدنية، فإن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة من نوع "رونو كليو"، بسيارة أجرة جماعية، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة الأولى البالغ من العمر 22 سنة بعين المكان، بينما أصيب مرافقه بجروح خطيرة، كما تسبب الاصطدام العنيف في إلحاق إصابات متفاوتة الخطورة، بتسعة أشخاص كانوا على متن سيارة الأجرة، ما عجل بنقلهم لمصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني، بينما فتحت مصالح الدرك تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث.