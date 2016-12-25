التماس عامين حبسا لكهل ضرب شقيقته بسبب نزاعات عقارية

تعرضت سيدة في العقد الخامس من العمر للاعتداء من طرف شقيقها وزوجته، حيث تسببا لها في عجز عن العمل لمدة 10 أيام عقب ضربها بواسطة قارورة زجاجية على مستوى رأسها.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، بدأت ملابسات القضية عندما دخلت في مناوشات كلامية مع زوجة شقيقها المتعودة على الشجار معها، فتدخل شقيقها وضربها، على إثرها رفعت شكوى ضدهما على أساس الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، من جهتهما أنكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما، موضحا شقيقها أن الضحية اشتكت به بتحريض من أشقائه الذين ينازعونه حول مستودع استفاد منه بعد تقسيم التركة، وتمسك ببراءته على غرار زوجته، وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عامين نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.