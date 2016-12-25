تعرضت سيدة في العقد الخامس من العمر للاعتداء من طرف شقيقها وزوجته، حيث تسببا لها في عجز عن العمل لمدة 10 أيام عقب ضربها بواسطة قارورة زجاجية على مستوى رأسها.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، بدأت ملابسات القضية عندما دخلت في مناوشات كلامية مع زوجة شقيقها المتعودة على الشجار معها، فتدخل شقيقها وضربها، على إثرها رفعت شكوى ضدهما على أساس الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، من جهتهما أنكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما، موضحا شقيقها أن الضحية اشتكت به بتحريض من أشقائه الذين ينازعونه حول مستودع استفاد منه بعد تقسيم التركة، وتمسك ببراءته على غرار زوجته، وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عامين نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1أعيان فرندة في تيارت يتضامنون مع الفتاة التي ظهرت في الفيديو "الفاضح"
2شاب يقتل أباه وزوجته ووالدتها بتسميمهم في مليانة
3الجيش يطارد إرهابيين بجبال تيسمسيلت
4عصابة تبيع للفتيات خلطات عبر الفايسبوك لاستعادة عذرياتهن
5التماس 4 سنوات سجنا للممثل السابق لفريق "آسي ملاينو" بالجزائر
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
جمال لعلامي
الكذب حلال!
رشيد ولدبوسيافة
لصوص العلم!
محمد بوالروايح
الشريف قاهر.. عَلم آخر يرحل إلى العالم الآخر
حبيب راشدين
رادفات 2017 لراجفات 2016
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
التماس عامين حبسا لكهل ضرب شقيقته بسبب نزاعات عقارية
حورية.ب
تعرضت سيدة في العقد الخامس من العمر للاعتداء من طرف شقيقها وزوجته، حيث تسببا لها في عجز عن العمل لمدة 10 أيام عقب ضربها بواسطة قارورة زجاجية على مستوى رأسها.
تغطيات ذات صلة
مصرع بناء مغربي إثر سقوطه من سلالم مسكن بالنعامة
التماس عامين حبسا لكهل ضرب شقيقته بسبب نزاعات عقارية
مصرع شاب وإصابة 10 أشخاص في اصطدام سيارتين ببلعباس
شاب يشتري هاتفا ذكيا فيتهم بسرقته
مبادرة لحماية قطيع حمير من الثلج تلهب الفايسبوك
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، بدأت ملابسات القضية عندما دخلت في مناوشات كلامية مع زوجة شقيقها المتعودة على الشجار معها، فتدخل شقيقها وضربها، على إثرها رفعت شكوى ضدهما على أساس الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، من جهتهما أنكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما، موضحا شقيقها أن الضحية اشتكت به بتحريض من أشقائه الذين ينازعونه حول مستودع استفاد منه بعد تقسيم التركة، وتمسك ببراءته على غرار زوجته، وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عامين نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.