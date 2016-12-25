25 قتيلاً في انفجارين في بغداد

قالت الشرطة ومسعفون، إن انفجارين في سوق مزدحمة وسط العاصمة العراقية بغداد، السبت، أسفرا عن سقوط 25 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين على الفور، إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عادة ما يستهدف المدنيين في بغداد.

وذكرت الشرطة، أن الانفجارين وقعا قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات في حي السنك خلال ساعة الذروة الصباحية.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة رويترز للأنباء، إن أحد الانفجارين نفذه انتحاري والانفجار الثاني ناجم عن عبوة ناسفة.

وأزال مدنيون حطاماً خلفه الانفجاران ومن بينه عربة محطمة فيما عمل المسعفون على نقل الضحايا.

وخسر تنظيم "داعش" الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في 2014 بشمال وغرب العراق ويقاوم الآن هجوماً عراقياً في مدينة الموصل الشمالية آخر معقل كبير للتنظيم في البلاد.

وواجهت القوات العراقية مقاومة شرسة من المتشددين في جنوب الموصل، يوم الجمعة، فيما مشطت القوات في شرق وشمال المدينة مناطق استعادت السيطرة عليها قبل يوم.