زلزال بقوة 5.5 درجات قرب الساحل الشرقي لليابان

أ ف ب - الشروق أونلاين

ضرب زلزال قوته 5.5 درجات، السبت، بالقرب من الساحل الشرقي لليابان، على ما أعلن معهد المسح الجيولوجي الأمريكي.

ووقع الزلزال بعد الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي (20:00 ت.غ الجمعة) على عمق 11 كلم، وعلى بعد 244 كلم شمال شرق طوكيو.

والأربعاء تم تسجيل زلزال قوته 6.3 درجات على بعد 18 كلم شمال شرق مدينة دايغو دون أن يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.

وشهدت اليابان زلزالاً قوته 9 درجات في مارس 2011 أسفر عن مقتل نحو 18500 شخص وتسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.

وفي أفريل الماضي ضرب زلزالان قويان منطقة كوماموتو جنوب اليابان، تلاهما أكثر من 1700 هزة ارتدادية، مما أدى إلى مقتل 50 شخصاً على الأقل وألحق أضراراً كبيرة.